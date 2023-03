Presta e Sene scatenati: la Fiorentina debutta al Torneo di Viareggio con una roboante vittoria sull’FA New York

La Fiorentina debutta nel modo migliore al Torneo di Viareggio battendo per 5-1 allo stadio Masini di Santa Croce sull’Arno la compagine americana dell’FA New York. Non basta la grinta alla squadra statunitense per far fronte alla differenza tecnica con la Fiorentina di mister Papalato.

Primo tempo

Nella prima frazione Francesco Presta si accende dopo il ventesimo, segnando una doppietta. L’attaccante già membro stabile della Primavera Viola batte in uscita il portiere Nicoll al 24’. Quindi Presta due minuti dopo chiude una lunga azione viola saltando in serie i difensori americani e infilando in rete. Va vicino al tris al 35’ il 2005 gigliato, che spedisce fuori un pallone invitante recapitatogli dal senegalese Sene quindi lo realizza al 45’ segnando sotto misura: 3-0 Fiorentina prima dell’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa sfiora il poker Sene, che al 48’ si gira e calcia fuori di pochissimo. E’ la prova generale del gol per l’attaccante africano, che realizza la quarta rete viola al 64’: accelerazione dirompente che brucia Chavez, quindi tocco sotto a superare il portiere Nicoll. Sene fa doppietta al 72’, approfittando di un clamoroso errore del portiere americano Nicoll, che si fa sfuggire il pallone permettendo al giocatore senegalese di segnare a porta sguarnita il 5-0 viola. Il gol della bandiera dell’FA New York arriva al minuto 81, con Ablaye, che approfitta di un malinteso tra Tognetti e i difensori viola.

Nell’altra sfida del girone, il Monterosi ha battuto 1-0 il Seravezza. La classifica quindi recita: Fiorentina 3, Monterosi 3, Seravezza 0, Fa New York 0

Questo il tabellino relativo alla formazione della Fiorentina:

Tognetti; Italiano (75′ Sichi), Elia, Saltalamacchia, Spaggiari (59’ Maggini); Ievoli (59’ Gudelevicius), Harder; Scuderi (71’ Baroncelli), Magalhaes Da Silva (75′ Mignani), Presta (71’ Padilla); Sene.

A disp: Dolfi; Renda, Baroncelli, Gudelevicius, Ofoma, Sadotti, Diarra, Maggini, Padilla, Chiesa, Pitti, Mignani, Sichi, Fortini, Caprini, Deli, Leonardelli. All: Papalato

Fiorentina-FA New York 5-1: Presta (F) 24′, 26′, 45′, Sene 64′, 72′ (F), Ablaye (FA NY) 81′