Prestiti di rientro: Kokorin e Rasmussen non riabbracceranno il viola. Riecco Benassi e rispunta anche…Fruk

La data fatidica delle scadenze dei prestiti di pressoché tutti i giocatori della Fiorentina è fissata per il 30 giugno prossimo, con una sola eccezione. Aleksandr Kokorin ha infatti interrotto ufficialmente il rapporto con l’Aris Limassol dal 31 di maggio scorso, ma le prospettive di un ritorno alla Fiorentina per lui sono inesistente. Il classe ’91 russo è reduce da un’annata in cui ha ritrovato stimoli a Cipro, vincendo il campionato e realizzando 13 gol stagionali, sebbene in una lega di infimo livello.

Attende il rientro alla base il difensore danese Jacob Rasmussen, che non ha mai indossato la maglia viola nonostante i 7 milioni e mezzo spesi per il suo cartellino. Una storia paradossale quella del difensore mancino nato in Scandinavia, passato da Erzgebirge Aue, Vitesse e infine Feyenoord. Nell’estate del 2024 il contratto di Rasmussen scadrà e finirà così l’avventura (se così si può definire) in viola del calciatore.

Reduce dall’esperienza alla Cremonese, Marco Benassi è pronto a tornare nel gruppo viola con cui anche nella stagione appena conclusa non aveva avuto problemi ad inserirsi. Il centrocampista cresciuto nell’Inter è pronto a salutare ancora la Fiorentina, stavolta definitivamente, salvo sorprese.

Toh, chi si rivede? Dopo due anni di prestito all’NK Gorica, riecco il croato Toni Fruk. Classe 2001, ha raccolto 12 gol e 2 assist in 56 presenze totali in patria. Anche il contratto di Fruk, così come quelli di Benassi e Rasmussen, ha una scadenza fissata nel 2024. Da capire le possibili evoluzioni attorno al centrocampista: al momento la pista più probabile è la cessione a titolo definitivo. Fruk sembra avere mercato, soprattutto nel campionato croato.