Prestiti di rientro: nel gruppo del vivaio spicca soltanto Niccolò Pierozzi. Riflessioni su Munteanu. Da Agostinelli a Dalle Mura, una batteria di giocatori da ricollocare

C’è molto poco da segnalare sul rendimento del nutrito fronte dei rientri dal prestito dei giocatori della Fiorentina cresciuti nel vivaio.

Una nota molto positiva però c’è ed è Niccolò Pierozzi, che già Italiano era pronto ad accogliere lo scorso anno. Il duttile difensore esterno farà parte della rosa viola del 2023/2024. In attesa della scadenza del contratto di Venuti la dirigenza viola ha fatto un’altra scelta sul giocatore. Con l’ottima annata alla Reggina Pierozzi ha compiuto un’ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita, guadagnando anche la convocazione dell’Italia Under 21.

Sono in corso valutazioni su Louis Munteanu, che non ha fatto male al Farul Constanta, senza certo far brillare gli occhi, ma trovando a tratti un buon rendimento, anche se in una lega di fascia medio-bassa. È possibile che il classe 2002 romeno prenda parte al ritiro della Fiorentina, per poi spostarsi in prestito e mettersi in gioco ad un gradino più alto di quella del proprio campionato nazionale.

Una prima parte di annata all’insegna della continuità per Christian Dalle Mura alla Spal, poi solo le retrovie per il mancino versiliese. Il contratto fino al 2025 con la Fiorentina porta a credere che si vada verso un nuovo prestito. Alla ricerca di spazio in altri lidi Agostinelli, che ha totalizzato 28’ in stagione, tra Reggina e Cosenza in Serie B. Sirene aretine per Gori, classe ’99, 3 reti alla Reggina. Appena 5 presenze tra Palermo e Como per il gemello di Niccolò Pierozzi, Edoardo, che si sposterà ancora.

Ha trovato continuità a Fiorenzuola Mattia Fiorini, 34 presenze totali con 1 gol e due assist, 27 presenze e 2 assist per l’ex capitano della primavera viola Corradini alla Pro Vercelli. Esperienza in Serie C anche per Frison, assieme a Fiorini al Fiorenzuola, e Dutu, 11 presenze al Gubbio dopo l’addio alla Reggina nel mercato di riparazione. 24 presenze piuttosto incolore per Egharevba tra Vis Pesaro e Fiorenzuola. Dopo il pochissimo spazio a Terni, Spalluto a Novara ha trovato il campo con più frequenza: 2 gol ed un assist in 14 presenze.