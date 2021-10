Presuntuosi e scolastici: La peggior prestazione della stagione

Una brutta serata in laguna, per la Fiorentina peggiore della stagione. Impalpabile, in certi momenti anche presuntuosa e un po’ scolastica; i viola sono andati a strappi. Nessun gioco corale offensivo, anche se l’organizzazione avversaria è sembrata di quellle migliori.

Sono, come sempre i primi minuti ad essere pericolosi per la Fiorentina. Solo Fiorentina nei primi venti minuti ma al di là del tanto possesso palla mai ha fatto tremare veramente il Venezia. Che all’atto pratico ha rischiato di andare sotto soltanto quando Sottil ha messo in mezzo un pallone sul quale nessuno è arrivato e quando una conclusione di Bonaventura è stata parata da Romero.