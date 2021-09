Preziosi: “Dopo due anni di tribolazione, Commisso ha portato in equilibrio la società e sta assicurando un futuro importante alla Fiorentina. Lasciamo investire gli americani”

Un’ondata di proprietari americani ha investito il calcio italiano. La Fiorentina è passata a Commisso nell’estate 2019, mentre gli ultimi ad essere approdati nel nostro Paese sono quelli del fondo 777 partners che hanno rilevato il Genoa.

L’ex presidente rossoblu, Enrico Preziosi, è sicuro del fatto che gli americani potranno fare bene in Italia: “Lasciamoli investire, hanno anche passione – ha detto Preziosi su Radio Anch’io Sport – bisogna guardare quello che faranno col tempo. Commisso per esempio, dopo due anni di tribolazione, mi sembra che abbia portato in equilibrio la società e sta assicurando un futuro importante alla Fiorentina“.