Preziosi: “La holding 777 Partners del Genoa può giocarsela con i primi in classifica. Ha una capacità di investimento superiore a Commisso”

A Telenord, l’ex patron del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche della nuova proprietà americana dei rossoblù, paragonandola alla gestione Commisso a Firenze. Queste le sue parole:

“La holding 777 Partners può giocarsela con i primi in classifica, credo che la loro capacità d’investimento sia superiore a quella di Commisso della Fiorentina. La trattativa d’acquisto iniziò a maggio a Madrid dove io e Zarbano conoscemmo Blazquez: fu un approccio serio e concreto che non finì per pubblicità sui giornali, il che mi convinse a proseguire. Ad agosto trovammo l’accordo, a settembre ci fu signing mentre ieri il closing”.