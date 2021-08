Prima chiamata con la Nazionale U21 di Nicolato per il terzino di proprietà della Fiorentina Gabriele Ferrarini, recentemente passato in prestito al Perugia. Per il classe 2000 fino a oggi erano arrivate solo convocazioni con l’U20, invece questa volta fa parte della lista di giovani azzurri che il 3 e il 7 settembre affronteranno Lussemburgo e Montenegro nelle qualificazioni per Euro 2023.