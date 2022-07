Prima di ricomprare, la Fiorentina deve pensare a vendere: Pulgar verso il Flamengo e Kokorin possibile svincolato. In entrata, l’obiettivo (complicato) è argentino

Per far sì che Dodo possa prendere parte ai primi impegni ufficiali per la Fiorentina sarà necessario liberare uno slot da extracomunitario. Uno tra Pulgar e Kokorin è l’indiziato principale: così scrive il Corriere dello Sport, che predica calma soprattutto sul primo. I contatti per la cessione del centrocampista cileno non sono decollati, visto che nonostante un’offerta arrivata dal CSKA Mosca il giocatore sembra orientato verso altre opzioni. Su tutte quella del Flamengo, che ha però sottoposto alla dirigenza viola un’offerta inferiore rispetto a quella arrivata dalla Russia. Non mancano poi le piste esotiche (dall’Arabia Saudita sono arrivate tre proposte) che tuttavia non convincono a pieno Pulgar. Nel frattempo il club sta cercando un accordo per svincolare Kokorin: tentativi, fino ad oggi, andati a vuoto.

Sul fronte entrate, la Fiorentina continua a monitorare alcuni profili per il centrocampo anche se l’input del club è quello di continuare a valutare quanto già presente in rosa, senza l’assillo di accelerare su uno nello specifico. Tra questi c’è Giovani Lo Celso per il quale però il Tottenham non pare disposto a trattare sulla base del prestito ma solo a titolo definitivo. La valutazione che ne fanno gli Spurs è molto alta ed è stato fatto sapere anche ai viola: sotto i 24 milioni di euro Lo Celso non partirà.