Prima di sfidare la Fiorentina, il Torino rivoluziona il centrocampo. Lukic saluta ufficialmente, c’è anche uno scambio con la Sampdoria

Oggi è il giorno di Fiorentina-Torino, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I granata arrivano a Firenze undici giorni dopo il loro successo in campionato, ma con qualche cambiamento in rosa. In particolare, nell’ultimo giorno di mercato, sono arrivate importanti novità a centrocampo (fa eccezione l’acquisto del difensore Gravillon).

L’ex capitano del Torino Sasa Lukic ha ufficialmente salutato la piazza, direzione Fulham: l’ufficialità è arrivata al fotofinish. Inoltre, il club granata ha concluso uno scambio di prestiti con la Sampdoria: Ronaldo Vieira raggiunge Juric (con diritto di riscatto), mentre Ilkhan si unisce ai blucerchiati fino a giugno.