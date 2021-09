“Prima di usare a pieno i due stadi del Viola Park, la Fiorentina dovrà aspettare il parcheggio della tramvia. Ma i lavori sono imminenti”

Un punto sul Viola Park e su ciò che caratterizzerà anche i due mini impianti all’interno del nuovo Centro Sportivo della Fiorentina da parte di Francesco Matteini a Radio Bruno:

“Dentro al Viola Park ci saranno due mini stadi, il cui utilizzo al pieno della capienza sarà vincolato alla costruzione del parcheggio scambiatore della tramvia. Bisogna sperare che non ci siano rallentamenti nella realizzazione della linea da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e non a caso si era già deciso di iniziare proprio dal capolinea della parte sud e dalla realizzazione del parcheggio. Non dipende più dal Comune di Bagno a Ripoli ma da quello di Firenze, i lavori dovrebbero essere imminenti e gli adattamenti dell’acquedotto sono propedeutici all’avvento della tramvia”.