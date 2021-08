Prima il terzino, poi l’esterno d’attacco: Tre nomi per il tridente di Italiano

Un’altra questione sul tavolo della dirigenza della Fiorentina è quella che riguarda l’esterno d’attacco per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, come dichiarato al termine del ritiro di Moena, ne vorrebbe cinque: al momento, in rosa ce ne sono quattro (Callejon, Gonzalez, Saponara e Sottil) a cui potrebbe aggiungersi il giovane Munteanu.

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la sensazione è che se dovesse presentarsi l’occasione giusta per rinforzare la Fiorentina, Commisso non si tirerà indietro e si farà trovare pronto. Sul piatto, per il momento, ci sono tre giocatori: Riccardo Orsolini del Bologna, Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona e quel Domenico Berardi che fa sognare i tifosi viola. Anche se il Sassuolo fa sapere di non avere ancora ricevuta nessuna offerta per il suo capitano.