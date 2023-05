Prima la Conference e poi l’addio? Il West Ham lascerà decidere a Moyes il proprio futuro dopo la finale con la Fiorentina

Il West Ham concederà a David Moyes l’opportunità di decidere il proprio futuro se porterà il club inglese alla gloria in Conference League. Il futuro dello scozzese è stato messo sotto esame per diversi mesi in questa stagione e il proprietario del club londinese in ben tre occasioni è stato vicino ad esonerarlo a causa degli scarsi risultati conseguiti in Premier League.

Gli Hammers, che intanto stanno prendendo in considerazione Tim Steidten per il ruolo di direttore sportivo, hanno anche sondato potenziali candidati in previsione della partenza di Moyes. Marco Silva, Graham Potter, Brendan Rodgers e Paulo Fonseca sono tra i manager che il West Ham ha preso in considerazione, secondo quanto appreso dal Daily Mail.

Tuttavia, la corsa degli inglesi verso la finale di Conference League contro la Fiorentina potrebbe far cambiare di nuovo tutti i piani. Sarebbe difficile, infatti, vedere il West Ham avviare l’uscita di Moyes se guidasse il club al primo trofeo dal 1980. Il presidente David Sullivan parlerà col tecnico al termine della stagione, subito dopo la sfida con la Fiorentina a Praga il 7 giugno.