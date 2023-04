Prima la Cremonese, poi Franchi e Viola Park (con una conferenza stampa): il programma del ritorno di Commisso

No voleva perdersi la semifinale della sua Fiorentina contro la Cremonese e così sarà. Rocco Commisso è tornato a Firenze nelle scorse ore e stasera sarà presente al Franchi insieme ai più di 30mila tifosi viola che stasera saranno presenti sugli spalti dell’impianto di Campo di Marte. Un ritorno che non riguarderà solo il campo e la vicinanza alla squadra, perché tengono banco anche il Viola Park e il tema stadio.

Su quest’ultimo, come si legge sul Corriere dello Sport Stadio, il patron lo farà in una conferenza nei prossimi giorni. Sull’argomento stadio gli umori del patron restano però in subbuglio: primo perché nei mesi scorsi Commisso non ha mai ricevuto le risposte che si attendeva (su trasloco della squadra durante i lavori, ampiezza delle aree commerciali e costo della nuova convenzione) e poi perché ha dovuto assistere da spettatore al teatrino sull’asse Bruxelles-Firenze per i 55 milioni di fondi PNRR prima dati e poi tolti per il restauro della struttura.

La prima tappa del presidente gigliato è stata però al nuovo centro sportivo viola, dove i lavori in questa fase finale di cauterizzazione procedono in modo spedito in vista di un’inaugurazione che, dopo un mese di collaudo, è prevista per il mese di giugno. Il totale dei costi fin qui raggiunti è di circa 114 milioni di euro.