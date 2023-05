Prima la Fiorentina, poi un’inglese: ecco l’avversaria dell’Inter in finale di Champions League

Dominio totale all’Etihad Stadium per il Manchester City di Pep Guardiola, che questa sera ha liquidato il Real Madrid di Carlo Ancelotti per 4-0. Un risultato pure modesto vista la quantità di occasioni da gol che hanno avuto gli inglesi, molte delle quali annullate da Thibaut Courtois. Per i citizen una doppietta di Bernardo Silva, un autogol di Eder Militao e una rete di Julian Alvarez sono stati sufficienti per garantirsi l’accesso alla finale di Istanbul.

Dopo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del 24 maggio, l’Inter se la dovrà vedere quindi con la corazzata di Pep Guardiola. Appuntamento decisivo di Champions League il prossimo 10 giugno che vedrà la truppa di Simone Inzaghi impegnata contro la miglior squadra del mondo al momento.