Prima panchina tra i “grandi” per Aquilani: L’ex tecnico della Primavera viola resterà in Toscana

Dopo tanti trofei e tante vittorie ottenute sulla panchina della Fiorentina Primavera, da pochi giorni è stato ufficializzato il divorzio tra Alberto Aquilani e il club gigliato. Sono passate poche ore, quelle necessarie per riordinare le idee, che l’ex centrocampista romano ha già trovato la prima panchina “dei grandi”.

Secondo quanto riportato da Sky, Aquilani sarà il nuovo tecnico del Pisa per la stagione 2023/24. Con Il Principino che dunque, non dovrà neanche cambiare regione per la sua prima esperienza nel calcio professionistico.