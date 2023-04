VIDEO: Prima rete in Liga per Nastasic, ma il suo Maiorca perde al Wanda Metropolitano

Se la Serie A in questi giorni è ferma per far si che si possano giocare le semifinali di Coppa Italia in altri campionati europei si è scesi in campo regolarmente. Questo è il caso della della Premier League e della Liga che tra ieri ed oggi hanno in programma giornate decisive in vista dell’assegnazioni di titoli e qualificazioni alle prossime coppe europee.

E proprio ieri pomeriggio in occasione di Atletico Madrid-Maiorca, sfida valida per la 31° giornata di campionato, è arrivata la prima rete in Spagna di un ex giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando del difensore centrale serbo Matija Nastasic che, al 20′ del primo tempo, ha sbloccato la gara del Wanda Metropolitano: l’ex viola avrà comunque l’amaro in bocca visto che al novantesimo i padroni di casa hanno vinto per 3-1.

Questo il video del gol: