Alla ricerca della continuità e per dare valore ad una classifica già esaltante, la Fiorentina Primavera fa visita all’Atalanta, un po’ più indietro e con 7 punti in meno dei viola. All’andata vittoria per la squadra viola grazie ad un rigore di Corradini: appuntamento alle 15 a Zingonia e Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.