Primavera, Bologna-Fiorentina 1-0 Si riparte. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Bologna-Fiorentina 1-0 (15′ Annan)

FIORENTINA (1-4-3-3) Fogli; Biagetti (60′ Favasuli), Krastev, Frison, Kayode; Bianco, Amatucci, Agostinelli (60′ Corradini); Seck (60′ Distefano), Toci, Egharevba (60′ Capasso). A disp.: Bertini, Larsen, Corradini, Distefano, Capasso, Romani, Favasuli, Neri, Koffi, Sene, Lucchesi.

Allenatore: Alberto Aquilani

61′ Subito ammonito Capasso, per un colpo involontario ad un avversario, su un pallone vagante ed alto

60′ Ben quattro cambi per Aquilani: dentro Favasuli, Capasso, Distefano e Corradini al posto di Biagetti, Seck, Agostinelli ed Egharevba

58′ Perde un altro pallone Agostinelli in costruzione, Raimondo intercetta e poi calcia da fuori ma alto

57′ Cross dello stesso Amatucci da fermo ma Toci ed Egharevba sfiorano soltanto la deviazione

56′ Bello spunto di Amatucci a sinistra e punizione guadagnata da posizione pericolosa

52′ Fiorentina molto imprecisa soprattutto in zona area avversaria, anche qui apertura di Seck troppo corte per Agostinelli

47′ Punizione da posizione interessante per la Fiorentina ma Bianco crossa troppo verso la linea di fondo e il pallone supera la linea

46′ Nuovamente il via alla gara, Fiorentina che deve cercare la rimonta

Fine primo tempo. Spenta e totalmente priva di concretezza la Fiorentina Primavera in questa prima frazione di gioco. I ragazzi di Aquilani sotto di un gol a Casteldebole mentre la Sampdoria ha vinto portandosi in questo momento a -2 dalla formazione viola. La prossima settimana lo scontro diretto al Bozzi coi blucerchiati, ecco perchè è così importante cercare di fare punti oggi in Emilia: nella ripresa i viola sono chiamati a cambiare marcia

45′ 1 minuto di recupero

42′ Problemi fisici per Seck che ha subito un colpo. Il senegalese ora riceve le cure dello staff medico viola. Sembra comunque poter riprendere il gioco il calciatore di proprietà del Pisa

40′ Fa girare palla il Bologna senza difficoltà, spostandosi bene da destra a sinistra. Fatica enormemente la Fiorentina a recuperare palla. Agostinelli stavolta commette un duro fallo su Bynoe permettendo alla squadra di casa di guadagnare tempo per rifiatare

38′ Rimessa lunghissima di Kayode che ha un cannone al posto delle braccia, Seck può entrare in area ma ancora una volta è impreciso e non riesce a servire Toci, la difesa del Bologna chiude in corner

34′ Bella giocata di Agostinelli che salta con un gran tunnel Bynoe per poi entrare dentro al campo. Il numero del 10 viola resta però una fiammata isolata, Bologna che continua a gestire la sfida senza problemi controllando con facilità le timide avanzate della Fiorentina

32′ Ruba palla con caparbietà Egharevba e poi cerca Toci in mezzo, il centravanti albanese però viene ben controllato dai centrali del Bologna, che gli sporcano il tiro rendendolo assolutamente innocuo per Bagnolini

30′ Calcione di Rocchi su Bianco. Giusto l’agonismo dei ragazzi del Bologna però l’arbitro dovrebbe sicuramente iniziare a sanzionare gli interventi più robusti

29′ Amatucci sbaglia completamente l’apertura a sinistra non riuscendo a trovare nè Seck nè Kayode. Immagine perfetta del primo tempo estremamente deludente finora da parte della Fiorentina. Serve una scossa alla squadra di Aquilani

27′ Sembra aver alzato un po’ il ritmo la Fiorentina ma i viola difettano in precisione. Kayode è ben smarcato da Seck ma il suo cross è poco calibrato, deviazione di Amey e sfera tra le braccia di Bagnolini

25′ Seck fallisce un’occasione incredibile di testa sul cross di Bianco dalla destra ma anche in questo caso si alza la bandierina del guardialinee: è fuorigioco

23′ Raimondo si presenta a tu per tu con Fogli sull’invito di Pagliuca ma viene fermato per netto fuorigioco. Sfuma il pericolo per la Fiorentina

20′ Molto più gagliardi e decisi i calciatori di casa, anche a costo di commettere fallo. Fiorentina che non trova varchi e soffre molto il pressing del Bologna

18′ Deve assolutamente cambiare passo la Fiorentina, che finora non ha creato pressochè niente. Toci subisce fallo dall’olandese Bynoe e prova a far salire la squadra. Quindi l’albanese ottiene un corner sulla chiusura di Stivanello

15′ GOL DEL BOLOGNA. Dormita colossale della difesa viola, vantaggio bolognese con Annan. Il ghanese ribadisce in rete dopo la deviazione di Fogli sulla traversa. Imbucata per Raimondo che entra in area indisturbato, tiro deviato da Fogli che centra il legno, ulteriore dormita della difesa viola che permette ad Annan di avventarsi sul pallone e spedirlo in rete. 1-0

15′ Urbanski apre per Annan, cross di prima col mancino e sulla sponda di Raimondo Pagliuca si gira e calcia, tiro respinto da Frison

12′ Bello il lancio di Biagetti per Egharevba che brucia Annan nello scatto, è però eccellente la chiusura dell’esterno ghanese del Bologna che rischia tantissimo ma interviene in modo perfetto mettendo in corner in scivolata. L’ala gigliata si sarebbe presentata in area davanti a Bagnolini

9′ Retropassaggio rischio di Biagetti che chiama all’uscita Fogli. Il portiere viola è sveglio nell’intervento e spazza via prima dell’arrivo di Raimondo

7′ Graziato Pagliuca che stende in ritardo siderale Egharevba, sfilato via in dribbling. L’arbitro non ammonisce il 10 del Bologna

6′ Imposta con i tre centrali il Bologna cercando poi sfogo sulle fasce. Stavolta è impreciso il lancio di Annan a cercare Rocchi e Pagliuca

4′ Bel lancio per lo scatto di Pagliuca da parte del ghanese Annan, buona la chiusura di Frison che di testa serve Fogli anticipando l’attaccante felsineo

3′ Sfida tra ex calciatori viola sulle panchine. Da una parte Alberto Aquilani e dall’altra Luca Vigiani, fiorentino e cresciuto nelle giovanili viola: una presenza per lui in prima squadra, nell’annata 94/95

2′ Bella presenza di pubblico sugli spalti. Tanti tifosi rossoblu rumorosi con fumogeni e megafoni a sostenere i giovani del Bologna, autori di un gran girone di ritorno che ha permesso loro di arrivare quasi alla salvezza con merito dopo un inizio difficile

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti all’inizio della sfida a Casteldebole. Tanti cambi per mister Aquilani rispetto alla sconfitta di Napoli. Si rivede Fogli tra i pali, maglia da titolare per Egharevba. Ritornano dal primo minuto Frison, Amatucci e Seck

La Fiorentina oggi può conquistare matematicamente i playoff, qualora ottenesse la vittoria e la Sampdoria non riuscisse a prendere i 3 punti in casa del Lecce

BOLOGNA (3-4-3): Bagnolini; Stivanello, Amey, Motolese; Wallius, Urbanski, Bynoe, Annan; Pagliuca, Raimondo, Rocchi. A disp.: Franzini, Acquah, Cavina, Casadei, Corazza, Cossalter, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki, Paananen, Mercier, Rojas Zamora. Allenatore: Luca Vigiani