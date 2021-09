Primavera Cagliari-Fiorentina 1-0 all’intervallo. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Cagliari-Fiorentina 1-0 (14′ Delpupo)

Fiorentina (4-3-3): Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, 62′ Toci; Egharevba, Agostinelli, Distefano.

45′ Finisce la prima frazione di gioco con il Cagliari in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Sardi più pimpanti in fase di costruzione, i viola hanno cercato di rendersi pericolosi nei minuti finali.

43′ La Fiorentina prova varie soluzioni in questo finale di primo tempo, con anche Lucchesi che cerca il tiro da lontano, ma il pallone finisce alto.

41′ Ci prova Bianco sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trovando però la porta.

40′ Ancora Agostinelli si invola verso la porta avversaria, ma D’Aniello esce e sventa l’azione.

38′ Ci prova Agostinelli che si accentra e calcia di potenza verso la porta, D’Aniello para e devia in angolo il pallone.

34′ Zallu crossa nel mezzo, ma nessun giocatore del Cagliari si fa trovare per raccogliere il suggerimento.

30′ Contratto leggermente dubbio in area del Cagliari, con Toci che viene atterrato in seguito ad un contrasto.

27′ Punizione calciata da Corradini che finisce alta.

24′ Agostinelli prova la conclusione dentro l’area, ma il suo tiro è tutt’altro che forte e D’Aniello para e trattiene facilmente.

20′ Conti cerca il raddoppio del Cagliari con un diagonale di sinistro, interviene la difesa viola per deviare la conclusione

18′ Punizione calciata da Agostinelli, la conclusione finisce alta.

14′ Gol del Cagliari. Delpupo sblocca la partita. Errore in uscita della Fiorentina, Del Pupo va verso la porta e segna con un diagonale l’1-0 per i rossoblù.

11′ Va lo stesso Desogus a calciare la punizione, il tiro finisce alto.

10′ Calcio di punizione per il Cagliari, lo conquista Desogus.

6′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lucchesi prova la girata di prima in area, para ancora il portiere dei rossoblù.

4′ Tiro di Rocchetti deviato, c’è la parata di D’Aniello.

3′ La Fiorentina si va vedere subito in zona d’attacco ma la difesa del Cagliari per adesso è guardinga e fa muro.

1: Inizia la gara! Forza Viola!

La Fiorentina Primavera va in cerca della prima vittoria stagionale dopo il k.o. della prima giornata con la Juventus e il pareggio pirotecnico per 3-3 della scorsa settimana ottenuto in casa dell’Inter. Oggi i viola saranno impegnati sul campo del Cagliari che ha ben tre punti in più della squadra allenata da Alberto Aquilani.

Appuntamento alle 10;45 per la sfida che si disputerà ad Assemini e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.