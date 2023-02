Primavera, Empoli-Fiorentina 0-0: inizia il secondo tempo. segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

46′ Inizia la ripresa! FORZA VIOLA

45’+1 FINE PRIMO TEMPO

45′ Il direttore di gara concede un minuto di recupero.

44′ Altra occasione da calcio d’angolo per la Fiorentina: il pallone calciato da Amatucci trova Lucchesi sul secondo palo, il difensore però lo spedisce a lato della porta.

42′ Il due Favasuli-Distefano semina il panico sulla sinistra: questa volta è il difensore a provare la conclusione dal limite dell’area, venendo però ribattuto dalla difesa locale.

37′ Cartellino giallo per Nubian per fallo su Amatucci.

33′ Difesa gigliata ancora attenta: dopo un’azione personale Nabian prova a servire in area di rigore Lucchesi senza però gli effetti sperati.

28′ Prima occasione per l’Empoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il direttore di gara ferma tutto per un fallo di Alessio su Martinelli,

25′ Ennesima punizione laterale per la Fiorentina: il cross di amatucci trova Berti che libera al tiro Distefano, in posizione migliore rispetto a lui. Il tiro del centrocampista viola viene però ribattuto di fatto innescando il contropiede dei padroni di casa: Martinelli, molto attento, sventa ogni pericolo.

17′ Distefano prova a trovare la gioia personale: l’esterno vita si accentra dalla sinistra ed esplode il destro dal limite dell’area, manca soltanto un po’ di precisione.

10′ Nonostante ancora non abbia creato grandi occasioni gol la Fiorentina si dimostra comunque finora padrona del campo,

8′ Krastev prova a innescare nuovamente l’azione da dietro: questa volta il lancio è per Kayode, che però non riesce a raggiungere il pallone

5′ Ottima imbucatosi di Distefano che però viene ipnotizzato da Stubljar: innescato dalle retrovie da Krastev l’esterno gigliato si imbuca alle spalle di Tonelli ma fallisce il possibile gol del vantaggio,

2′ Primo calcio d’angolo per i viola, Krastev di testa anticipa tutti ma manda il pallone poco sopra la traversa,

1′ Punizione viola sui piedi di Amatucci: il cross del centrocampista trova prima toci, che non trova la porta ma riesce comunque a conquistare un calcio d’angolo.

1′ Via alla sfida al Torrini! FORZA VIOLA!

Dopo il successo casalingo di domenica mattina contro l’Udinese, la Primavera viola di mister Aquilani torna in campo per il turno infrasettimanale di campionato. L’avversario di quest’oggi è l’Empoli di Antonio Buscè, in una sfida delicata in vista della qualificazione ai play off. L’appuntamento di Vinci acquista un incredibile valore per la Fiorentina Primavera, che centrando la terza vittoria consecutiva potrebbe avvicinarsi nuovamente alla capolista Roma. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

