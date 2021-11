Primavera, Fiorentina-Atalanta 1-0 Corradini la sblocca dal dischetto! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Quattro vittorie di fila e un secondo posto in classifica che dà entusiasmo alla Fiorentina Primavera, che oggi attende l’Atalanta in uno scontro che vede stavolta la squadra viola davanti a quella nerazzurra, guidata da Massimo Brambilla. Per la squadra viola occasione per dare ulteriore slancio dunque ad una squadra partita un po’ zoppicando ma che ora sta tirando fuori il proprio valore. Fischio d’inizio alle 15 al ‘Bozzi’ e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Andonov, Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode, Corradini, Bianco, Agostinelli, Capasso, Distefano, Toci.

76′ Controlla il pallone sul fondo Gentile e poi lo crossa teso ma Sassi ci arriva e blocca a terra

73′ Pericolosa l’Atalanta: su un cross da destra arrivano Giovane e Sidibe di testa ma colpisce quest’ultimo che però devia fuori

70′ GOOOLLL!!! Sblocca il risultato Corradini che batte centralmente e supera Sassi. Fiorentina in vantaggio!

69′ Rigore per la Fiorentina! Passaggio in area per Agostinelli che la fa scorrere e viene agganciato da Oliveri

68′ Un’altra occasione super per la Fiorentina! Tiro al volo di Capasso, ci mette la testa Distefano e Sassi da due passi respinge

66′ Capasso dal limite! Gran sinistro su sponda di Toci e pallone fuori di pochissimo

63′ Grande occasione viola in contropiede! Prima Capasso serve appena lungo Agostinelli che poi la mette al centro da sinistra e lo stesso Capasso non arriva a deviare in rete

61′ Insidioso Toci, servito con un filtrante da Corradini ma il suo destro viene smorzato da un difensore

59′ Destro di Agostinelli! Dal limite il numero 10 impegna Sassi a terra

55′ Tiro pericoloso dal limite di Giovane, dopo un tocco arretrato di Sidibe, ma la difesa viola respinge

53′ Primo giallo del match per la Fiorentina, se lo prende Frison per una trattenuta

47′ Palo di Bianco! Gentile lo pesca in area da destra e il numero 8 colpisce il montante di testa

46′ Si riparte dallo 0-0 al ‘Bozzi’

45′ Si chiude senza recupero il primo tempo, reti inviolate fin qui

44′ Corradini dal limite calcia alto! Azione travolgente di Kayode e tocco al limite per il capitano viola che però alza troppo la mira

42′ Fiorentina che ora soffre ma prova a ripartire in velocità: ottimo lancio di Bianco per Agostinelli che cerca la sovrapposizione di Kayode ma lo serve male in area

39′ Ancora Atalanta pericolosa su punizione: battuta mancina e insidiosa di Ceresoli, che Andonov devia in angolo

36′ Punizione di 30 metri per l’Atalanta, battuta da Oliveri contro la barriera viola. Poi Bernasconi cerca il diagonale da sinistra ma Kayode sventa di testa

32′ Destro al volo pericoloso di Oliveri per l’Atalanta! Direttamente su corner conclusione volante che sfiora il palo

25′ Bello spunto a destra di Capasso e cross teso su cui il portiere Sassi va a vuoto ma Agostinelli non riesce a deviarla dentro

24′ Fase di pressing forte da parte della Fiorentina che tiene bassa l’Atalanta

18′ Bella giocata di Agostinelli a sinistra e cross basso che arriva alle spalle di Toci

16′ Pagani pericoloso per l’Atalanta con una bella azione personale dal limite e poi il tiro in caduta bloccato da Andonov

13′ Riceve in area Toci che poi dal fondo prova a girarla in mezzo e guadagna un corner

5′ Bel pallone recuperato da Bianco e poi l’assist in verticale per Agostinelli, che però è in fuorigioco

2′ Qualche brivido per la Fiorentina, con un cross di Bernasconi dal fondo e pallone che tocca la parte alta della traversa. Pallone che però era uscito

1′ Inizia il match al ‘Bozzi’