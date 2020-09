Primavera, Fiorentina-Bologna: tamponi negativi, si gioca! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Doveva partire ieri la stagione della Fiorentina Primavera ma la positività di un calciatore viola ha provocato il rinvio della gara di 24 ore: tamponi in mattinata per i componenti della rosa e con le negatività del gruppo si può scendere in campo. Sarà la prima di Alberto Aquilani in campionato, dopo la finale di Coppa Italia vinta contro il Verona a fine agosto. Al “Bozzi” ci sarà il Bologna, con fischio d’inizio alle 15 e la consueta diretta testuale di Fiorentinanews.com.

