Primavera, Fiorentina-Empoli 0-3 Doppietta di Klimavicius. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Empoli 0-2 (3′ Lipari, 19′ Klimavicius).

FIORENTINA (1-3-5-2): Brancolini, Frison, Fiorini, Giordani; Ponsi, Krastev (46′ Milani), Amatucci, Agostinelli (46′ Bianco), Gentile; Spalluto, Toci (46′ Distefano).

A disp.: Luci, Gabrieli, Dutu, Pierozzi, Corradini, Bianco, Milani, Neri, Distefano, Tirelli, Gori, Saggioro. All.: Alberto Aquilani.

71′ Imprendibile il 10 empolese Baldanzi, Ponsi lo trattiene come può e si prende un giallo sacrosanto.

69′ Cambio per l’Empoli, fuori Lipari, dentro Bozhanaj.

67′ Lipari commette fallo su Milani, prendendosi il giallo.

64′ Ammonito Asllani che trattiene Bianco.

63′ GOL DELL’EMPOLI. Klimavicius fa doppietta, spedendo in rete col sinistro. Dormita del centrocampo e della difesa viola, con Ponsi che interviene in ritardo sul lituano. 0-3. Partita virtualmente chiusa.

62′ Bella iniziativa di Milani che si accentra da destra e crossa col sinistro a rientrare, Spalluto non arriva per poco sul pallone.

60′ Un cambio per parte: dentro Corradini per la Fiorentina, fuori Amatucci. Per l’Empoli dentro Rizza per Cambiaso.

58′ La Fiorentina sbaglia in uscita e Cambiaso scaglia un violento sinistro dai 20 metri: pallone alto.

55′ Gentile sfonda a destra e va al cross, traiettoria troppo sul portiere empolese Hvalic, lo sloveno blocca in uscita.

52′ Non riesce la Fiorentina a creare azioni degne di nota. Giornata molto negativa per il momento per la compagine di Aquilani.

49′ Giordani trattiene vistosamente Baldanzi e si prende un giallo inevitabile.

46′ Subito tre cambi per Aquilani: entrano Bianco, Milani e Distefano, fuori Toci, Krastev ed Agostinelli.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Una Fiorentina frastornata è sotto di due reti al Bozzi contro l’Empoli. Sconfitta che finora complica il discorso salvezza diretta per la squadra di Aquilani.

45′ 1 minuto di recupero.

43′ Gentile viene steso da Viti che si prende il giallo. Punizione interessante per la Fiorentina.

39′ Ancora avanti l’Empoli, tiro da ottima posizione dell’albanese Asllani, che spedisce però alto sopra la traversa.

35′ Resta a terra Klimavicius e riceve le cure mediche dello staff ospite. Il lituano riprende però il proprio posto in campo senza problemi.

34′ Duro fallo di Amatucci ai danni di Klimavicius, giallo per il centrocampista viola.

34′ Va in gol Spalluto sull’assist di Krastev ma il pugliese è in fuorigioco. Rete annullata e Fiorentina che continua ad inseguire.

27′ Tantissimi errori in impostazione per la formazione gigliata, che fatica enormemente ad impensierire la retroguardia dell’Empoli. Negli ultimi minuti Fiorini ha avanzato la propria posizione nel tentativo di migliorare la qualità del gioco viola.

24′ Ottima palla in verticale per Klimavicius, uscita tempestiva di Brancolini che sventa un altro grande pericolo per la propria porta.

21′ Chiamata alla reazione la squadra di Aquilani, finora semplicemente asfaltata dalla compagine empolese.

19′ GOL DELL’EMPOLI. La Fiorentina è impalpabile e l’Empoli raddoppia con irrisoria facilità. Baldanzi serve Klimavicius che in area si gira e trafigge Brancolini. 0-2, notte fonda al Bozzi per i ragazzi viola.

18′ Fiorini va troppo leggero a contendere palla a Klimavicius, finendo per regalare un calcio d’angolo agli ospiti. La Fiorentina finora non sta davvero mai riuscendo ad uscire dalla propria metà campo.

15′ Contropiede dell’Empoli guidato da Baldanzi che semina un paio di avversari e scarica per Lipari, conclusione però debole ed imprecisa dell’attaccante ospite, che spedisce malamente sul fondo da ottima posizione.

11′ Continua a soffrire parecchio la difesa viola. Stavolta Giordani riesce a chiudere il lituano Klimavicius al momento del tiro da pochi metri, subendo poi fallo.

9′ E’ in difficoltà la squadra di Aquilani, che fatica a recuperare palla ad un gagliardo Empoli. Servirà una pronta reazione ai giovani viola per tornare in gara.

7′ La Fiorentina continua a soffrire e l’Empoli è pericoloso con Baldanzi che sfiora il raddoppio: l’attaccante ospite però commette fallo su Brancolini e l’azione empolese sfuma.

3′ GOL DELL’EMPOLI. Va a segno Lipari. La difesa viola si apre troppo facilmente e il centravanti empolese segna il sesto gol in campionato. Subito sotto la Fiorentina. 0-1.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Due squadre separate da appena un punto in classifica, anche se gli azzurri dovranno recuperare ben 3 partite per il recente focolaio Covid: in ogni caso sarà derby oggi pomeriggio al ‘Bozzi’ tra Fiorentina ed Empoli. All’andata una sconfitta beffarda per i ragazzi di Aquilani, in vantaggio e poi rimontata in 10 minuti dopo una serie di occasioni sprecate sotto porta. Fischio d’inizio alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.