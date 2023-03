Primavera, Fiorentina-Frosinone: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Frosinone 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile, Comuzzo, Romani; Kayode, Berti, Amatucci, Vitolo, Favasuli; Toci, Distefano.

A disp.: Vannucchi, Dolfi, Elia, Biagetti, Capasso, Sene, Presta, Falconi, Chiesa, Vigiani, Nardi, Harder. All.: Alberto Aquilani

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Tra poco meno di un’ora, torna in campo la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. I giovani viola alle 11, sfideranno il Frosinone per la ventiquattresima giornata di campionato.

La Fiorentina, a quota 42 punti proprio in coabitazione con i ciociari, proverà ad ottenere tre punti fondamentali per restare nei piani alti della classifica, visto che la capolista Lecce dista solamente quattro lunghezze. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine del match.