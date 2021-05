Primavera, Fiorentina-Genoa: Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com!

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA (1-3-5-2): Fogli; Dutu, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Krastev, Corradini, Bianco, Milani; Spalluto, Munteanu.

A disp.: Luci, Gentile, Gabrieli, Ghilardi, Amatucci, Distefano, Favasuli, Toci, David. All.: Alberto Aquilani.

La Fiorentina Primavera allenata da Alberto Aquilani è chiamata sul campo tra le mura amiche a sfidare il Genoa per risalire la classifica e ritrovare fiducia.

I viola arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato, tra cui il pesante 5-0 incassato la settimana scorsa contro Lazio. C’è da smuoversi il più velocemente possibile dalla quintultima posizione in classifica, e la gara contro i liguri rappresenta un’occasione importante per risalire la china. Il Genoa è infatti a quota 29 punti ed è attualmente più 5 dai ragazzi gigliati. L’appuntamento è per le ore 10:30. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.