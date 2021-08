La Fiorentina Primavera inizia male: sconfitta al Bozzi contro la Juventus per i ragazzi di Aquilani. Non basta Corradini

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Juventus 1-2 (13′ Rig. Chibozo, 44′ Turco, 66′ Rig. Corradini).

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Fogli; Gentile, Frison, Ghilardi (67′ Krastev), Kayode; Corradini, Bianco; Distefano (75′ David), Agostinelli (75′ Petronelli), Egharevba; Munteanu (39′ Toci).

A disp: Dainelli, Larsen, Petronelli, Favasuli, Falconi, Gori, David, Toci, Amatucci, Rocchetti, Krastev, Barducci.

All. Alberto Aquilani.

Finisce qui! Non basta un secondo tempo gagliardo alla Fiorentina Primavera. Passa la Juventus al Bozzi, per 2-1, sfruttando i gravi errori in difesa della squadra di Aquilani.

90+2 Ancora un’azione sull’asse Bianco-Gentile, l’esterno italo-tedesco però non riesce ad essere concreto e la manovra viola sfuma.

90+1′ Dormita incredibile della difesa juventina, Gentile può crossare al centro, esce Senko ed al limite David ci mette troppo a stoppare e tirare, venendo chiuso dalla retroguardia ospite.

90′ 3 minuti di recupero.

89′ Out Hasa, dentro Mbangula.

87′ Bello spunto di Petronelli a sinistra, l’ala viola non riesce però a far giungere il proprio cross al centro per l’attenta chiusura di Savona.

85′ Improvviso tiro di Omic da fuori, un destro potente messo in angolo da Fogli.

80′ Doppio cambio Juventus: fuori Bonetti, dentro Galante. Esce anche Turco, dentro Maressa.

78′ Adesso è forcing totale della Fiorentina. La Juventus è tutta schiacciata nella propria metà campo e non riesce ad uscire.

75′ Doppio cambio per Aquilani: entrano David e Petronelli, escono Distefano e Agostinelli.

72′ Subisce ancora fallo Toci da parte di Citi, permettendo alla squadra di salire. Ottimo l’impatto della punta albanese sulla gara.

70′ Iling commette fallo su Egharevba e viene ammonito.

70′ EGHAREVBA! Bianco avanza e smarca benissimo la punta viola, controllo buono ma tiro poi altissimo sopra la traversa da ottima posizione.

69′ Da lontanissimo Iling cerca gloria col sinistro, Fogli non ha problemi e blocca facile.

67′ Cambio viola: esce Ghilardi, dentro Krastev.

66′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corradini spara al sette col sinistro! 1-2, tutto riaperto al Bozzi!

65′ Cambio Juventus, dentro Citi, fuori Chibozo.

65′ RIGORE PER LA FIORENTINA. Cross di Gentile dalla destra, Toci aggancia e si gira benissimo, braccio largo di Nzouango, rigore per la Fiorentina.

63′ Bella giocata di Gentile che sgasa e poi imbuca per Egharevba, l’ex Chievo non riesce a calciare, poi Corradini al limite dell’area perde malamente palla favorendo la ripartenza ospite. Chibozo va al tiro chiamando Fogli ad una facile presa a terra sul primo palo.

61′ Ennesimo fallo in ritardo di Muharemovic, graziato ingiustamente dall’arbitro che gli risparmia un giallo sacrosanto.

59′ Bonetti smarcato da Iling cerca di accentrarsi per calciare col destro, il tiro viene smorzato da Frison e Fogli blocca senza problemi.

58′ Bell’azione di Toci che tiene bene a distanza il marcatore e fa viaggiare a destra Gentile. Il terzino ex Benevento perde però il tempo e poi sbaglia tutto crossando col sinistro in bocca a Senko.

56′ Si lamenta nei confronti dell’arbitro mister Aquilani ed il direttore di gara lo redarguisce, senza però estrarre cartellini.

54′ Ammonito Bianco per proteste.

53′ Accelera a sinistra Agostinelli che cambia passo e cerca di saltare Hasa. Il centrocampista viola poi chiede un fallo che non c’è al limite dell’area di rigore.

52′ HASA! Ennesimo errore grossolano in difesa della Fiorentina. Ghilardi perde palla ed Hasa servito da Chibozo accelera e spara in porta, bene Fogli che respinge. Ci prova poi ancora Chibozo, palla sull’esterno della rete.

49′ Inizia in modo aggressivo la Fiorentina, che dovrà fin da subito cercare di pungere la porta juventina per rientrare in gara.

47′ Nessuna sostituzione nella ripresa per il momento, dopo l’uscita di Munteanu per Toci al 39esimo minuto.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Fiorentina sotto 0-2 al Bozzi. Si fa dura per i ragazzi di Aquilani, a cui servirà una gran reazione nella ripresa per cercare di riagguantare il risultato.

45′ 1 minuto di recupero.

44′ GOL DELLA JUVENTUS. Gran gol del 2004 Turco, che si gira e col sinistro la mette a giro sotto al sette. Bruttissima palla persa da Bianco in uscita, e la Fiorentina viene punita. 0-2 allo scadere del primo tempo.

43′ TURCO! Mancino a mezza altezza dell’attaccante ospite, Fogli è attento e si distende mettendo in corner.

42′ Tanti, troppi errori in costruzione da parte della Fiorentina. La squadra viola non riesce ad imporre il gioco a causa della costante imprecisione.

39′ Non ce la fa Munteanu. Dentro Toci al suo posto. Primo cambio, forzato, per la Fiorentina.

37′ Problemi fisici per Turco e Munteanu. Le due punte stanno ricevendo le cure degli staff medici.

35′ Azione travolgente di Bianco che galoppa sulla fascia destra e crossa benissimo a centro area, Distefano stacca di testa ma non impatta bene nonostante avesse anticipato Savona. La Juventus riesce ancora a salvarsi.

34′ Brutto errore di Chibozo, la Fiorentina si può involare in porta con Munteanu ma il romeno è troppo fragile di fronte al bosniaco Muharemovic che lo sposta facilmente e sventa la minaccia.

33′ Palla persa banalmente da Agostinelli, la Juventus riparte in campo aperto e Kayode stende Chibozo. Perplessità sulla scelta dell’arbitro, che non ravvisa alcun fallo e fa sfumare l’azione ospite.

28′ Ghilardi stende Chibozo da dietro rischiando il giallo, lo grazia l’arbitro Ancora, che sorvola sul duro fallo del centrale gigliato.

26′ FRISON! Respinta di Senko sul corner di Bianco in anticipo su Egharevba, arriva di gran carriera Frison che impatta al volo col piatto destro, bellissima presa plastica in arretramento del portiere ungherese della Juventus, che para con classe e abilità.

25′ Geniale imbucata di Bianco per Munteanu, col romeno che viene ben marcato da Muharemovic e non riesce a tirare verso la porta, ottenendo però un corner.

23′ Contropiede viola con la sfera che passa dai piedi di Egharevba, Munteanu e anche Distefano prima di giungere a Bianco che calcia a rete dai 16 metri, tiro ribattuto da Omic.

20′ Bella giocata di Savona sulla destra, il giocatore bianconero passa su Kayode e Distefano e mette al centro col mancino, palla alta su cui non arrivano Iling e Chibozo.

18′ Adesso è la Juventus che ha preso in mano la partita. Turco sfonda a destra e crossa al centro guadagnando un corner.

16′ Brutto svarione di Frison che si fa soffiare il pallone da Turco, il difensore viola è però bravissimo a rimediare al proprio grave errore chiudendo in modo deciso sulla punta bianconera.

13′ GOL DELLA JUVENTUS. Chibozo calcia malissimo, ma realizza. Fogli sembrava aver parato il tiro della punta beninese ma riesce solo a deviare il tiro centrale e neanche potente del calciatore ospite. 0-1 al Bozzi.

12′ RIGORE PER LA JUVENTUS. Fallo di Distefano su Hasa. Leggerezza dell’ala siciliano che si fa sorprendere da Hasa, che lo anticipa e viene poi steso da dietro.

11′ Rischia di combinare un pasticcio Fogli sul retropassaggio di Kayode. Il portiere viola controlla male e riesce poi a spazzare via col sinistro prima dell’arrivo di Iling.

8′ Chibozo controlla bene il pallone ed allarga sulla destra per Hasa, l’esterno bianconero punta Kayode e va al tiro col destro: botta potente ma troppo esterna, palla fuori alla sinistra della porta difesa da Fogli.

6′ Stupenda azione palla a terra della Fiorentina, di poco lungo il tocco di prima di Corradini a favorire l’inserimento a fari spenti di Agostinelli. Ottimo inizio della compagine viola guidata da mister Aquilani.

5′ Fiorentina che schiera una difesa a quattro, un cambiamento importante rispetto alla passata stagione. In mezzo al campo è sempre Corradini a comandare, quest’anno anche con la fascia da capitano al braccio.

3′ Ci prova Chibozo, conclusione dai 20 metri che Fogli blocca a terra con sicurezza.

2′ Consueto fraseggio della Fiorentina di Aquilani, che gira il pallone coi centrali di difesa per poi cercare gli esterni. Turco ruba bene palla e subisce il fallo di Agostinelli, punizione Juventus.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Squadre in campo, tutto pronto per l’inizio di Fiorentina-Juventus!

Con una settimana di ritardo rispetto alla Serie A, riparte anche il campionato Primavera 1 e l’esordio per la Fiorentina è di quelli pesanti. Subito la Juventus, da affrontare al “Bozzi” e anche con una parte di pubblico presente.

La squadra di Aquilani riparte con qualche volto nuovo ma ritrova Bianco e Munteanu, reduci dalla preparazione svolta con la prima squadra. Appuntamento alle 16,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con le voci dei protagonisti a fine gara.