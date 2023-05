La Fiorentina Primavera vince contro la Juventus ma deve accontentarsi del terzo posto. Viola che sfideranno la Roma al primo turno dei playoff

Fiorentina-Juventus 2-1 (3′ Amatucci, 14′ Distefano, 49′ Huijsen)

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Biagetti, Comuzzo, Krastev (46′ Gentile), Favasuli; Nardi (61′ Berti), Amatucci, Vitolo (75′ Harder); Capasso, Sene, Distefano (61′ Presta).

A disp.: Leonardelli, Elia, Scuderi, Lucchesi, Berti, Presta, Chiesa, Caprini, Vigiani, Padilla, Ievoli, Gentile, Harder. Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui! Vince la Fiorentina ma si accontenta del terzo posto. I viola chiudono a 63 punti ma vengono beffati dagli scontri diretti che vedono avanti il Torino e sfideranno la Roma sabato prossimo (3 giugno) in casa. I ragazzi viola potranno contare su due risultati su 3 in virtù del miglior piazzamento in campionato. Chi vincerà affronterà il Lecce in semifinale

90+5′ Ansah beffa la Fiorentina all’ultimo secondo segnando il 3-2 che completa la rimonta con l’Empoli. Un istante prima l’ex viola Seck si era divorato clamorosamente il 2-3. Fiorentina che dice così addio al secondo posto

90+1′ INCREDIBILE OCCASIONE FALLITA DA SENE! Tutto solo davanti al portiere il senegalese tenta il pallonetto facendosi respingere il tiro dall’estremo difensore ospite, fallendo l’occasione che avrebbe chiuso la gara

90′ Inizia il recupero al Torrini: l’arbitro ha assegnato ben 7 minuti!

88′ Sene rimane a terra dopo un contrasto con Dellavalle e riceve ora le cure mediche dello staff viola. Colpito al volto il centravanti africano

87′ Pari del Torino, segna Vaiarelli direttamente su punizione, conclusione tutt’altro che irresistibile ma dormita incredibile di difesa empolese e portiere, pari granata ed ora il Torino con un gol supererebbe la Fiorentina

85′ Ultimi minuti, risultato che non cambia a Torino, sempre avanti 2-1 l’Empoli di Buscè

82′ Juventus che inserisce il croato Srdoc per Hasa

81′ Dentro Vigiani, fuori Capasso. Ultimo cambio per Aquilani

80′ MANCINI! Spara altissimo il centravanti della Juventus il perfetto invito di Hasa dalla destra, grande chance per il pari ospite fallita dall’ex Vicenza

79′ Pallone messo dentro dalla trequarti da Hasa direttamente su punizione, soluzione troppo lunga per Mbangula ed Yildiz, Tognetti osserva la sfera sfilare sul fondo

75′ Esce come anticipato Vitolo: dentro Harder per la Fiorentina

74′ A terra Vitolo che sembra aver accusato un problema muscolare. Cure mediche in corso per il giocatore viola, che dovrebbe a breve uscire per far spazio ad Harder

72′ Sta per iniziare un ultimo quarto d’ora di stagione delicatissimo e caldissimo per Fiorentina e Torino, che si giocano tantissimo in chiave fase finale

70′ Il Torino nel frattempo ha accorciato le distanze con l’Empoli grazie al gol di Ansah Yeboh

69′ TRAVERSA DI BERTI! Pescato da Amatucci il centrocampista viola colpisce in pieno la traversa con un tirocross forse leggermente deviato, quindi Sene in rovesciata mette fuori un pallone non facile da gestire

68′ GENTILE! Al volo col piattone il terzino gigliato, pallone deviato quel tanto che basta alla Juventus per salvarsi

67′ COMUZZO! Grandissima parata di Scaglia sull’incornata del difensore viola, trovato alla perfezione dal destro telecomandato di Amatucci

65′ YILDIZ! Tiro pericoloso del giocatore turco che termina sul fondo. Juventus che continua a spingere perchè un punto le farebbe comodo in chiave piazzamento playoff

64′ Fiorentina che tenta di controllare il vantaggio, complice anche il risultato che sta maturando tra Torino ed Empoli. La squadra di Aquilani al momento sarebbe di ben 3 punti sopra ai piemontesi conquistando il secondo posto finale

61′ Aquilani inserisce Berti e Presta per Nardi e Distefano, dentro Moruzzi e Ripani per la Juventus, escono Rouhi e Maressa

60′ Nel frattempo è tutto invariato a Torino dopo il primo quarto d’ora della ripresa. Empoli ancora avanti 2-0 in casa dei granata

55′ Prima ammonizione anche in casa Juventus, è per il neo entrato Dellavalle che trattiene Sene

54′ Pallone che arriva a Sene sugli sviluppi di un corner, tenta una soluzione incomprensibile il senegalese che impatta male in una sorta di semi rovesciata, pallone fuori

53′ Fiorentina che ha reagito al gol subito riportandosi in avanti. La squadra viola ottiene due corner di fila e tenta di rimettere la giusta pressione alla Juventus, cercando il terzo gol per chiudere i conti

49′ GOL DELLA JUVENTUS. Segna di testa l’olandese Huijsen che tutto solo al centro dell’area viola trafigge Tognetti su un preciso cross dalla destra

49′ Ripresa iniziata anche a Torino, dove i granata sono sotto di due reti contro l’Empoli, ed in questo momento lascerebbero il secondo posto alla Fiorentina

46′ DISTEFANO! Occasionissima per il tris della squadra viola, col destro potente del numero 11 che esce di un soffio

46′ Un cambio per parte: dentro Gentile per la Fiorentina e fuori Krastev, la Juventus inserisce Dellavalle per Citi

46′ Via al secondo tempo al Torrini! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo, Fiorentina avanti di due lunghezze ed Empoli che vince 2-0 in casa del Torino, rivale della squadra viola nella corsa al secondo posto. Al momento la Primavera viola sarebbe direttamente in semifinale

45′ 2 minuti di recupero

44′ Prova ancora a penetrare nell’area bianconera Capasso, chiuso però stavolta dalla difesa juventina, pallone che termina tra le braccia di Scaglia che fa ripartire i suoi

42′ Empoli che raddoppia a Torino grazie ad Ignacchiti! Serviranno ora 3 gol ai padroni di casa per superare la Fiorentina in classifica, vista la vittoria momentanea per 2-0 della truppa di Aquilani al Torrini.

Fiorentina sempre più vicina all’accesso diretto in semifinale

39′ Rimane a terra il bulgaro Krastev dopo uno scontro, ma riesce a riprendere la partita dopo le cure mediche dello staff gigliato

36′ Problemi fisici per Turco, finora senza dubbio il migliore degli ospiti. Deve uscire il 9 di Montero, entra il belga Mbangula

35′ Capasso sta mettendo costantemente in difficoltà la difesa bianconera con le sue accelerazioni, imprendibile finora il campano per la retroguardia juventina

31′ A Torino l’Empoli è andato clamorosamente ad un passo dal raddoppio con Magazzù, che ha colpito la parte interna della traversa dopo un’ingenuità di Passador, portiere piemontese, che si era attardato troppo nel rinvio

28′ Capasso subisce fallo dallo svedese fallo e la Fiorentina guadagna una punizione molto interessante sulla trequarti bianconera. L’azione viola si sviluppa poi con Distefano che perde però il momento giusto per andare al tiro, chiude la difesa juventina

26′ Squadre che ripartono dopo un paio di minuti di stop per il cooling break

26′ Al Torrini è presente anche il dg viola Joe Barone

22′ Prima ammonizione della gara, la rimedia Krastev che interviene fallosamente su Maressa

20′ Fiorentina che finora controlla molto bene la Juventus, incapace di reagire all’avvio prorompente della squadra di Aquilani. Finora eccellenti le prove di Amatucci, Capasso e Distefano

17′ Nel frattempo l’Empoli di Buscè è in vantaggio in casa del Torino grazie a Magazzù. Fiorentina molto più vicina al secondo posto di quanto si potesse immaginare dopo appena 17 minuti di gara

14′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Distefano torna e segna! Capasso vola sulla destra bevendosi Rouhi con facilità imbarazzante, pallone a rimorchio col destro perfetto dell’ala campana e Distefano a centro area batte Scaglia! 2-0!

13′ TURCO! Il 9 ospite si accentra sul mancino e prova a farlo girare alle spalle di Tognetti, bel tentativo ma non abbastanza preciso, pallone fuori

7′ Altra chance fallita da Sene! Lancio di Nardi che innesca il senegalese complice un errore dell’olandese Huijsen, si ritrova solo davanti a Scaglia Sene, ma l’attaccante viola sbaglia il controllo permettendo l’uscita del portiere ospite

4′ Juventus pericolosissima con Turco che in area di rigore avrebbe lo spazio per tentare il tiro ma gigioneggia troppo provando a spostarsi il pallone col sinistro, difesa viola che riesce a tamponare scongiurando il peggio

3′ GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAAAA! Amatucci spara un gran tiro a giro dal che batte Scaglia dopo una bella giocata individuale!

3′ Aquilani ha scelto di ruotare parecchio la squadra in vista dei playoff. Turni di riposo per Lucchesi, Gentile, Harder ed anche Berti, in attesa del rientro di Martinelli

2′ SENE! Distefano va al tiro ma trova il muro della difesa bianconera, Sene si impossessa della sfera ma sbaglia clamorosamente mettendo fuori da posizione molto favorevole

2′ Presente al Torrini il presidente della Fiorentina Rocco Commisso assieme al responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Ultimo atto in campionato per la Fiorentina Primavera, già certa dell’accesso alle fasi finali per lo Scudetto. Al ‘Torrini’, alle 13, arriva la Juventus piantata al quarto posto. Non è mai una partita come le altre, ma oggi i ragazzi di Aquilani hanno sicuramente qualcosa in più da giocarsi, ovvero l’accesso diretto alle semifinali, possibile solo con il secondo posto in classifica. La Viola deve vincere e sperare che il Torino, che ha gli stessi punti, non ottenga un successo contro un già tranquillo Empoli (granata in vantaggio sui gigliati per scontri diretti).

