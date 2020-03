Primavera, Fiorentina-Napoli 2-0 Inizia la ripresa. Segui la DIRETTA su Fiorentinanews.com

Alle 15 la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica affronterà il Napoli nella partita valida per la 22esima giornata del campionato di Primavera 1. Nonostante l’ultimo match dei viola sia stato una vittoria di misura contro il Torino, la classifica non è ancora positiva: la Fiorentina è infatti ancora quartultima a 21 punti, in piena zona play out. Ancora più difficile la situazione del Napoli primavera che è invece penultimo in classifica a quota 13 punti, staccato di un solo punto dal Chievo fanalino di coda. Fischio d’inizio alle 15 al “Bozzi” e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Simonti; Bianco, Fiorini, Beloko; Pierozzi N., Spalluto, Duncan.

A disp.: Carcani, Ponsi, Chiti, Marino, Fruk, Agostinelli, Kukovec, Koffi, Hanuljak, Milani.

NAPOLI: Idasiak, Zanoli, Zanon, Ceparano, Manzi, D’Onofrio, Marrazzo, Sami, Vianni, Labriola, Sgarbi.

A disp.: Daniele, Tsoungui, Esposito, D’Amato, Virgilio, Mamas, Bozhanaj, Cavallo, Cioffi.

52′ Duncan tocca per Beloko che calcia fortissimo centrando la schiena di Zanon, Napoli che si salva.

51′ Retropassaggio di Manzi che Idasiak va a bloccare con le mani, ingenuità del portiere polacco classe 2002 e ci sarà punizione a due in area per la Fiorentina.

48′ Altra ammonizione in casa Napoli, Sami interviene in ritardo da dietro su Spalluto.

46′ Subito un cambio per il Napoli, dentro Mamas e fuori Marrazzo. Il tecnico campano Angelini prova ad aumentare il potenziale offensivo della squadra.

46′ Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!

Finisce il primo tempo. Fiorentina in vantaggio con pieno merito, e forse il punteggio di 2-0 non descrive pienamente il dominio della squadra di Bigica. In rete Bianco e Simonti, col primo che è certamente anche il migliore in campo. Nella ripresa la Fiorentina dovrà mantenere alta la concentrazione per ottenere 3 punti che sarebbero ossigeno puro per cercare di allontanarsi dalla zona playout.

45′ 2 minuti di recupero.

43′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINA!! SIMONTI! Va in rete il terzino sinistro viola, in mischia da pochi passi sugli sviluppi di un corner dalla destra. Il classe 2000 spedisce alle spalle di Idasiak col destro: primo gol stagionale per il difensore fiorentino ed è 2-0.

40′ Duro fallo di Marrazzo che colpisce in ritardo Simonti: giallo per il numero 7 partenopeo.

36′ Scivola goffamente Zanoli che lascia il pallone a Spalluto, l’attaccante viola può correre verso la porta e mettere al centro il traversone, palla però troppo debole che non arriva a Duncan tutto solo al centro. Poteva e doveva gestire meglio questa ghiotta opportunità l’attaccante gigliato.

34′ DUNCAN! Viaggia come un treno a destra Pierozzi, mette al centro e l’attaccante inglese controlla, si gira repentinamente sul destro dopo un paio di finte e calcia a rete: deviazione di un difensore napoletano e palla fuori di pochissimo.

31′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINA! BIANCO! Il centrocampista viola deposita in rete un facile tap-in dopo l’ottimo intervento di Idasiak sul tiro di Duncan. Ottimo il cross di Simonti, bello il lavoro di Agostinelli che ha avviato l’azione. Fiorentina in vantaggio, 1-0.

29′ Cross di Pierozzi, Spalluto va a colpire al volo con l’interno destro in mezzo all’area ma Ceparano riesce a ribattere la conclusione del centravanti pugliese.

27′ Non ce la Niccolò Pierozzi, e ad entrare al suo posto è Agostinelli, arrivato nel mercato invernale dalla Roma.

22′ Gioco che si ferma momentaneamente dopo un contatto tra Sami e Niccolò Pierozzi. Ad avere la peggio è il centrocampista offensivo viola, che sta ricevendo le cure dei medici viola. E’ probabile che il ragazzo cresciuto al Rifredi debba essere sostituito per problemi alla caviglia.

19′ Fiorini controlla e calcia in porta dai 30 metri, pallone che esce pulito dal destro del 2001 fiorentino, ma Idasiak è attento e blocca a terra.

17′ ANCORA UN PALO PER LA FIORENTINA! Stavolta a centrare il montante è Vianni, che spedisce sul palo della propria porta involontariamente, dopo un colpo di testa di Niccolò Pierozzi che era stato respinto da Zanoli prima di dirigersi verso la rete.

16′ Bella manovra palla a terra da destra a sinistra della Fiorentina, Bianco riesce a suggerire per Spalluto che si gira ma trova la provvidenziale deviazione di Ceparano.

14′ DUNCAN! Si accende l’ex Liverpool che salta secco l’uomo e spara ad incrociare col mancino dai 25 metri, tiro non potentissimo ma velenoso e Idasiak si rifugia in angolo in tuffo.

10′ Attacca a testa bassa ora la Fiorentina; bella manovra che coinvolge Niccolò Pierozzi, Duncan e infine Bianco e i ragazzi viola ottengono un corner.

8′ TRAVERSA DI BIANCO! Gran colpo di testa del centrocampista classe 2002 che impatta alla perfezione a centroarea sugli sviluppi di una rimessa laterale ma spedisce sulla traversa, complice anche una leggera ma provvidenziale deviazione di Idasiak. Grande dormita della difesa del Napoli ed enorme occasione per la Fiorentina.

3′ Prova a partire in modo intraprendente il Napoli: lungo lancio dalle retrovie che chiama all’uscita coi piedi un attento Brancolini, il 2001 ex Modena allontana la minaccia.

3′ Nella formazione di Bigica non è presente Koffi, quest’oggi in panchina. Il francoivoriano è senza dubbio stato finora uno dei migliori elementi della rosa e andrà capito se la scelta sia tecnica o dovuta alle non perfette condizioni del ragazzo.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

In un Gino Bozzi desolatamente vuoto sugli spalti a causa dell’emergenza Coronavirus, le squadre fanno il loro ingresso in campo.