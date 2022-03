La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo questo pomeriggio per il recupero della 14esima giornata contro il Napoli. Dopo il pareggio contro il Cagliari e la brutta sconfitta a Sassuolo, i ragazzi viola sono alla ricerca di punti per rientrare in zona playoff. Fischio d’inizio alle ore 15.00 al Bozzi di Firenze.

Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di leggere sul proprio sito la diretta testuale della gara.