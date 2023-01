Primavera, Fiorentina-Roma 1-0 Inizia la ripresa! Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Roma 1-0 (Capasso 3′)

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Berti, Vitolo, Falconi; Capasso, Toci, Distefano.

A disp.: Tognetti, Leonardelli, Elia, Biagetti, Sene, Baroncelli, Denes, Presta, Bigozzi, Gori, Padilla, Nardi, Atzeni, Comuzzo, Harder.

All.: Alberto Aquilani

49′ Cambia passo Oliveras, lo spagnolo punta Falconi e poi va al tiro dai 25 metri, pallone fuori, nessun pericolo per Martinelli

48′ Non punge Misitano con un debole colpo di testa sul cross dalla destra di Missori. Controlla Martinelli che recupera il pallone e poi fa ripartire la squadra

47′ Bel duetto tra Pisilli e Cassano sulla destra, palla arretrata a cercare Cherubini a centro area, chiusura molto buona di Falconi che impedisce la conclusione alla Roma

46′ Cambio per la Roma, entra Misitano ed esce Padula

46′ Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Finisce il primo tempo al Torrini, Fiorentina avanti 1-0 grazie a Capasso

42′ Va alla conclusione Pagano, destro controllato senza alcun affanno da Martinelli, che blocca il tiro centrale dell’attaccante della Roma

39′ CAPASSO! Ottima azione viola che passa da Krastev, Toci e poi Berti che libera Distefano, perfetto passaggio dell’ala viola per Capasso, entra in area e poi libera il destro il giocatore ex Paganese, respinge Baldi e Chesti anticipa la ribattuta di Distefano

38′ PADULA! Cassano si mette in proprio e allarga per Padula che da ottima posizione spara a rete col destro, la manona di Martinelli che si oppone al tiro, difesa viola che allontana

35′ Fallo di mano del greco Keramitsis, ammonito il centrale greco e primo giallo di giornata anche per gli ospiti

33′ Ora arriva il giallo anche per Falconi che trattiene Cherubini in ripartenza. Ammonizione fiscale ma che ci sta per il centrocampista viola

31′ Primo ammonito della gara, è Vitolo che stende Pisilli

30′ Toci rifila una manata involontaria ma dolorosa a Chesti, che resta momentaneamente a terra dolorante. Tutto ok però per il difensore della Roma che può proseguire la partita senza problemi

28′ TOCI! Controlla, sposta il pallone a Faticanti e spara il destro Toci che chiama Baldi ad una buona respinta in tuffo

27′ Ci sono anche Pradè, Barone e mister Italiano a seguire il big match Primavera del Torrini

25′ Ripartenza pregevole e cavalcata pazzesca di Favasuli che macina metri fino all’area di rigore romanista, il jolly della Fiorentina non riesce però a trovare nè un compagno nè il tiro, e i centrali giallorossi riescono a far loro la sfera

23′ Altra gran chiusura di Lucchesi, tempestivo e pulito su Padula, il 4 viola subisce anche il fallo della punta ospite completando in bellezza il sontuoso recupero

21′ Stupenda chiusura di Lucchesi che mura Pagano in campo aperto dopo un intervento dubbio ai danni di Vigiani

21′ Ottima trama a tinte viola con Capasso che sventaglia per Distefano, aggancio spettacolare del numero 11 della Fiorentina che poi punta Missori e crossa, palla respinta da Keramitsis

19′ Bella chiusura difensiva di Falconi che recupera palla. Senza Amatucci il centrocampista viola dovrà incaricarsi anche di un lavoro consistente in interdizione

17′ Interviene in ritardo siderale Faticanti su Krastev ma l’arbitro lo grazia non estraendo il giallo

16′ Fiorentina che prova a pungere la Roma partendo a tutta velocità con Capasso, il campano prova a cambiare campo per Distefano ma la sfera è respinta da Chesti e la difesa ospite allontana poi la minaccia

13′ Fa girare il destro Cherubini, palla alta di poco alla sinistra del palo della porta di Martinelli. Bella la traiettoria del 7 della Roma ma la sfera non inquadra lo specchio

11′ Intervento veemente di Lucchesi su Cherubini e calcio di punizione ai 30 metri per la Roma. Animi piuttosto accesi in campo, la sfida è sentita e non potrebbe essere diversamente

10′ Sta alzando i giri la Roma e stavolta Pisilli sbaglia la misura del servizio per Pagano che aveva un ottimo varco a sinistra tra Capasso e Vigiani. Non deve abbassare troppo il livello di attenzione la Fiorentina dopo la rete segnata

8′ Guardinga la Fiorentina che fa giocare la Roma fino poco oltre il proprio centrocampo, salvo poi aggredire i portatori laziali con veemenza. La squadra di Aquilani ha trovato il gol ed ora non ha fretta

6′ Prova a reagire la Roma, calcia altissimo Cherubini dopo l’ottima chiusura di Krastev su Padula, ottima l’imbucata per la punta romanista che però viene stoppata alla grande dal difensore bulgaro

3′ GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Capasso! Dormita clamorosa della difesa giallorossa sulla lunga rimessa laterale di Vigiani dalla destra, Capasso sgasa e fulmina di punta Baldi in uscita col sinistro. 1-0!

2′ Bella giocata di Favasuli che con qualità e rapidità salta secco Cassano, lo stende il numero 11 ospite e la Fiorentina guadagna un calcio di punizione

1′ Via alla sfida! FORZA VIOLA!

Squadre pronte ad iniziare dopo un minuto di silenzio osservato a seguito della morte di Gianluca Vialli

Ricomincia il Campionato Primavera per la Fiorentina, che aveva lasciato con una sconfitta, ma anche con un convincente sesto posto in classifica. Al Torrini arriva la Roma capolista: si prospetta una sfida al vertice e un’occasione per sognare ancora più in grande nelle mani dei ragazzi di mister Aquilani. Fiorentinanews.com seguirà il match offrendovi la consueta diretta testuale. Fischio d’inizio alle ore 15.

