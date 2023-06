Primavera, Fiorentina-Roma: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Si parte: dopo una bella regular season chiusa al terzo posto, per la Fiorentina Primavera è ora di play-off. E di fronte ci sarà ancora la Roma, trovata già in finale di Coppa Italia. Sarà rivincita dunque ma in palio stavolta c’è la qualificazione alla semifinale, dove in attesa c’è il Torino, arrivato secondo solo per scontri diretti con i ragazzi viola. Appuntamento alle 16 allo stadio ‘Ricci’ di Sassuolo e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.