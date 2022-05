Primavera, Fiorentina-Sampdoria 1-1 Fogli si addormenta e Di Stefano pareggia. Segui la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Sampdoria 1-1 (3′ Corradini, 36′ Di Stefano)

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Kayode, Krastev, Frison, Favasuli; Amatucci, Corradini, Neri; Capasso, Toci, Distefano.

A disp.: Bertini, Dainelli, Larsen, Egharevba, Romani, David, Biagetti, Koffi, Seck, Sene, Lucchesi. Allenatore: Alberto Aquilani

41′ Capasso ha una bella opportunità dai 16 metri dopo una respinta della difesa ligure sugli sviluppi di un corner, tiro che parte bene ma è troppo centrale: Saio blocca con sicurezza

38′ Fiorentina ora un po’ in difficoltà dopo il gol subito in un momento di assoluto controllo o quasi. Montevago calcia alto dopo la sponda di Di Stefano, nell’occasione Kayode aveva perso malamente palla controllando un pallone a centrocampo con sufficienza e poca concentrazione

36′ GOL DELLA SAMPDORIA. Di Stefano pareggia grazie ad una clamorosa dormita di Fogli, che si addormenta e rinvia addosso alla punta della Samp. La più classica delle ‘fotografie’. Aquilani infuriato in panchina prende a calci una bottiglietta. Incredibile errore di Fogli, pareggio ospite, del tutto improvviso. 1-1

32′ CORRADINI! Prova ancora a trafiggere la porta ligure il 6 viola, che galleggia tra le linee buttandosi nello spazio con grande abilità. Il suo mancino in diagonale è preciso ma troppo debole, Saio si distende e blocca

32′ CAPASSO! Accelera ancora con grande ritmo il mancino ex Paganese, che manca però in fase di conclusione, Saio para a terra

31′ YEPES! Rischia tantissimo la Fiorentina. Favasuli è troppo morbido in copertura e si fa soffiare il pallone da Montevago, la punta ospite suggerisce all’indietro con intelligenza per Yepes che viene murato da Frison, poi Bianchi col mancino colpisce male e spara alto

28′ DI STEFANO! Colpo di testa da centro area che trova una deviazione ed esce di poco da parte del 10 della Samp. Cross di Somma ed è bravo a liberarsi l’attaccante ligure, ma la sfera esce. Dalla bandierina poi non riesce a pungere la squadra di Tufano

25′ Va al tiro Di Stefano dopo una bella azione della Samp ed un ottimo lavoro in costruzione da parte di Montevago. La conclusione però è troppo centrale e Fogli para senza problemi. Cerca di rendersi pericolosa la Samp, senza però successo finora

22′ Corradini calcia bene col mancino a cercare Krastev sul secondo palo, colpo di testa del bulgaro che impatta bene ma spedisce alto sopra la porta di Saio

21′ Altro giallo, stavolta in casa Samp. Bellissima giocata di Distefano che salta due uomini e punta la porta: inevitabile ammonizione per Bonfanti che lo trattiene vistosamente

20′ Ammonito Favasuli, primo giallo della gara

19′ CAPASSO! Penetra come una lama nel burro il mancino campano nella difesa della Samp, a tu per tu con Saio però deve calciare col piede debole e spara addosso al portiere ligure che salva ancora la propria porta!

18′ Corner insidioso di Migliardi che va quasi a trovare la deviazione pericolosa di Bonfanti sul secondo palo, pallone però un filo lungo e azione ospite che sfuma

16′ DISTEFANO! Toci lotta e scarica per Corradini che lancia il numero 7 viola a sinistra, accelera accentrandosi il ragazzo di Camaiore e batte sul primo palo, Saio intuisce la direzione e para in due tempi con un ottimo riflesso

14′ Ancora l’accoppiata Corradini-Toci crea grattacapi alla Samp. Il capitano viola a sinistra arriva sul fondo e mette al centro, tenta la sforbiciata la punta albanese, pallone alto ma interessante la coordinazione dell’ex Sudtirol

13′ Troppo irruente Capasso che commette un fallo sciocco su Bianchi nei pressi dell’area viola e col calciatore ospite girato di spalle. Opportunità da fermo per la Samp, di cui si incarica Sepe: calcia molto male il centrocampista blucerchiato, sfera direttamente sul fondo

8′ Tentativo di reazione della Samp che spinge sulla fascia sinistra con Migliardi. Da segnalare la presenza in campo dei due ‘Di Stefano’. Uno si scrive tutto attaccato, quello viola, l’altro staccato

5′ Fondamentale la rete in apertura segnata dai ragazzi viola. Una sfida fondamentale che subito si mette nella giusta direzione. Ancora una volta decisivi due giocatori chiave della stagione gigliata, Toci e Corradini

3′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Capitan Corradini fa 10 in campionato, spedendo col mancino di potenza in rete sulla sponda perfetta di Toci! Vantaggio immediato della squadra di Aquilani!

1′ Partiti! Forza Viola!

Torna in campo dopo la storica vittoria della quarta Coppa Italia consecutiva la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. La formazione viola affronterà la Sampdoria al Bozzi con il fischio d’inizio programmato alle 14:00. La partita è delicatissima viste le posizioni in classifica delle due squadre. La Fiorentina è attualmente sesta a 51 punti, la Samp segue a 49.

Il limite per i playoff è proprio il sesto posto. In caso di vittoria la squadra di Aquilani, arriverebbe all’ultima giornata di campionato con l’aritmetica della qualificazione alla fase finale. In caso di vittoria dei blucerchiati, invece, quest’ultimi sorpasserebbero i viola, prendendosi il posto qualificazione a 90 minuti dal termine del campionato. Una vera e propria finale attende i ragazzi viola, che qualche giorno fa hanno dimostrato di saperci fare.

