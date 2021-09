Primavera, Fiorentina-Sassuolo 0-0 Primo tempo in corso: segui la diretta su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Sassuolo 0-0

FIORENTINA (1-4-3-3): Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Egharevba, Gori, Distefano.

A disp.: Andonov, Larsen, Ghilardi, Munteanu, Capasso, Petronelli, Falconi, Andrei, Neri, Toci, Koffi, Barducci. Allenatore: Alberto Aquilani.

2′ Ha iniziato con un ottimo piglio la Fiorentina, che sfonda a sinistra con Agostinelli e poi Kayode: bel cross del 2004 ex Gozzano che però non trova l’inserimento degli attaccanti viola, e la difesa ospite può liberare.

1′ Subito avanti la Fiorentina; rimessa lunghissima di Kayode, contatto sospetto tra Egharevba e Pieragnolo ma per l’arbitro Perenzoni non c’è niente di irregolare e il gioco prosegue.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Quasi tutto pronto al Franchi per l’inizio di Fiorentina-Sassuolo. In tribuna presente il numero uno viola, Rocco Commisso, con mister Italiano ed anche il dt Burdisso.

La Fiorentina Primavera torna in campo per il posticipo della quarta giornata di campionato. Un pareggio e due sconfitte nelle prime tre partite, allo stadio Artemio Franchi la squadra di Alberto Aquilani affronterà il Sassuolo, che in classifica ha gli stessi punti della Viola: l’occasione ideale per cercare la prima vittoria in campionato. Calcio d’inizio alle ore 15, Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.