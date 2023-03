Primavera, Fiorentina-Sassuolo 1-1 Grande occasione fallita da Comuzzo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (10′ Kayode, 11′ D’Andrea)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Krastev (68′ Gentile), Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Falconi (68′ Vitolo), Favasuli; Toci, Distefano.

A disp.: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Sene, Vitolo, Presta, Vigiani, Nardi, Gentile, Harder. Allenatore: Alberto Aquilani

68′ Esce Falconi ed entra Vitolo per la Fiorentina. Entra poi Gentile per Krastev. Primi due cambi per Aquilani

68′ Pallone pericoloso messo al centro da Casolari, Russo lavora bene spalle alla porta ma poi non calcia in modo pericoloso verso la porta viola, palla fuori

67′ Problemi per Krastev, che deve uscire

65′ Pallone profondo all’indirizzo di Kumi, esce prontamente Martinelli che impedisce l’intervento del centrocampista ospite

63′ Cambio per il Sassuolo: entra Kumi ed esce D’Andrea

61′ Martini già ammonito è graziato dall’arbitro dopo un intervento in netto ritardo su Lucchesi. Il numero 29 del Sassuolo stavolta se la cava però con un semplice avvertimento

59′ Rischioso il pallone servito da Comuzzo in verticale verso Falconi, break Sassuolo con Russo che riesce a liberarsi di Krastev ma perde poi palla e il duo Amatucci-Comuzzo lo chiude: palla sul fondo

57′ Ritmi alti al Torrini, è una bella partita tra le compagini di Aquilani e Bigica, entrambi ex centrocampisti della Fiorentina ed entrambi anche con la panchina gigliata nel destino

54′ Altro duro colpo, stavolta per Falconi, colpito da dietro da Bruno. Non vanno per il sottile gli ospiti, che stanno cercando di fermare la Fiorentina in ogni modo possibile. La squadra di Aquilani però è rientrata molto bene dopo l’intervallo

52′ COMUZZO! Si mangia un gol il difensore viola, che non trova la porta sotto misura sulla sponda di Krastev, innescato ancora una volta in modo magistrale dal destro telecomandato di Amatucci

52′ Molto dolorante a terra Distefano dopo il fallo subito, problemi per il giocatore della Fiorentina che potrebbe essere costretto ad uscire

51′ Ammonito anche Martini, che abbatte Distefano, dopo una splendida giocata del jolly offensivo viola che si era fatto beffe di un paio di avversari

50′ Amatucci a terra dopo un netto fallo subito su cui però l’arbitro non è intervenuto. Cure in corso per il numero 8 che ha preso un calcione da Martini

48′ Leone rimedia un’ammonizione trattenendo Amatucci che aveva recuperato palla per poi ripartire rapidamente palla al piede come di consueto

47′ Ancora un errore in costruzione di Martinelli, troppo avventato nel passaggio a Falconi, girato e pressato. Stavolta però la Fiorentina è fortunata, fallo di Bruno sulla mezzala viola e pericolo scampato

46′ Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45′ Altra uscita molto buona di Zacchi, stavolta bassa, sul traversone mancino di Falconi che aveva anticipato con grande scelta di tempo Martini

44′ Coinvolge tutti l’avvolgente manovra della Fiorentina, stavolta è Comuzzo a tentare il passaggio al centro sull’invito di Kayode dopo un fraseggio di grande qualità, manca però il giusto tocco al centrale viola che viene chiuso in angolo

43′ Amatucci calcia in modo pericoloso una punizione guadagnata da Lucchesi ma fa ottima guardia ancora una volta la retroguardia del Sassuolo, che allontana la sfera dalla zona calda

42′ Martini perde un brutto pallone, Distefano fa una grande giocata e si invola verso la porta del Sassuolo prima di sbagliare però la scelta andando a destra anzichè a sinistra da Favasuli, chiude la difesa ospite

40′ Manovra la Fiorentina riuscendo a liberare Distefano sulla trequarti ma la verticalizzazione dell’attaccante viola per Toci è ben letta da Cannavaro che chiude benissimo ed esce palla al piede prendendosi il fallo di Falconi

38′ Bella trama di marca Fiorentina; dialogo nello stretto tra Falconi e Berti con l’ex Cesena che poi apre per Kayode a destra, traversone insidioso del giocatore viola che però non trova Toci, complice l’uscita tempestiva e coraggiosa di Zacchi

36′ LUCCHESI! Splendida cavalcata di Lucchesi che di qualità ne ha da vendere, si fa letteralmente 50 metri palla al piede il mancino viola che poi va al tiro: conclusione deviata che esce di poco

34′ Ammonizione per Lucchesi che entra in ritardo su D’Andrea

31′ Contropiede che poteva essere letale per la Fiorentina ma è spaventosa la chiusura di Kayode che compie un intervento eccezionale su Bruno, impedendo al fantasista del Sassuolo di innescare D’Andrea davanti a Martinelli

30′ Amatucci al centro, esce coi pugni Zacchi che allontana. Poi fallo netto di Bruno su Favasuli ma l’arbitro non fischia un fallo molto evidente sul laterale sinistro della Fiorentina

29′ E’ cresciuta la Fiorentina di Aquilani che inizia a far male con gli esterni in modo continuo e innescando spesso Distefano. Favasuli crossa basso col sinistro, ottenendo un calcio d’angolo

25′ KRASTEV! Amatucci disegna alla perfezione verso il bulgaro che fa da sponda benissimo al centro verso Toci e Comuzzo ma nessuno dei due giocatori gigliati approfitta della torre del difensore

24′ Bel numero di Kayode che si fa beffe di Leone e poi Pieragnolo, subisce fallo e permette alla Fiorentina di beneficiare di un ghiotto piazzato dalla destra

23′ Da un lungo rinvio mancino di Lucchesi si genera un’occasione interessante per Toci, che però è troppo morbido nel contrasto con Miranda, che lo sposta impedendogli di controllare a pochi metri dalla porta del Sassuolo

19′ Gran bel lancio di Krastev a tagliare il campo verso Favasuli, l’esterno viola si beve Martini come il noto cocktail e cerca Toci al centro, bravo Zacchi ad uscire e intercettare

18′ Bruno va col mancino e Abubakar sul secondo palo fa la torre al centro, colpisce di testa Russo ma il pallone si alza a campanile per poi terminare la propria corsa tra le braccia di Martinelli

17′ D’Andrea spinto vistosamente da Kayode guadagna un’ottima punizione. E’ il Sassuolo a fare la gara, molto spigliata la compagine emiliana in questa prima parte di partita

14′ Pieragnolo stende Favasuli che prima si era liberato anche del ghanese Abubakar. Ammonito il terzino ospite

13′ Scontro tra Kayode ed un giocatore ospite, l’arbitro ferma momentaneamente il gioco per permettere le cure al calciatore del Sassuolo. Gioco che poi riprende senza intoppi

11′ GOL DEL SASSUOLO. Incredibile liscio di Favasuli sul cross di Leone, D’Andrea ringrazia e fulmina Martinelli da pochi passi. 1-1, nemmeno il tempo di esultare per la Fiorentina, tutto da rifare.

10′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Kayode! Va in gol il laterale di origine ivoriana che si inserisce bene sul cross tagliato di Distefano, non riescono ad allontanare Miranda e Cannavaro, Kayode prima viene murato da Zacchi, poi è lesto sulla ribattuta a mettere in rete a porta sguarnita! 1-0!

9′ Va ancora alla battuta Casolari che calcia ancora male, è poi Russo a riemettere in mezzo in sforbiciata ma favorisce Cannavaro che è in fuorigioco. Gioco che si ferma e punizione per la Fiorentina

8′ Bruno va via in velocità al bulgaro Krastev che non sembra al meglio. Commette poi fallo il difensore viola e ci sarà un piazzato piuttosto pericoloso per gli emiliani

7′ Calcia male Casolari e Toci riesce a rinviare facilmente, liberando l’area di rigore. Molto ben messa in campo la squadra dell’ex Bigica e inizio un po’ complicato per la Fiorentina

6′ Gioco che si ferma per un problema fisico occorso a Krastev, che però pare riuscire a proseguire

6′ Si gira Leone che subisce fallo da Falconi. Punizione interessante a favore del Sassuolo all’altezza della trequarti gigliata della quale si incaricherà Casolari, capitano ospite

3′ Avvio aggressivo e propositivo del Sassuolo, buon lancio di Casolari per D’Andrea che taglia in area di rigore viola, chiusura puntuale di Comuzzo che poi libera rinviando con vigore

1′ Rischio molto grosso subito corso dalla Fiorentina. Martinelli imposta dal basso verso Amatucci che forse subisce fallo ma perde palla, Bruno recupera e mette un pallone pericoloso al centro, libera con tempismo Lucchesi che anticipa Russo

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Per dare continuità agli ultimi risultati e per creare un solco con l’avversario di oggi: la Fiorentina Primavera accoglie al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino il Sassuolo, avversario sempre insidioso.

All’andata fu un 2-2 in doppia rimonta per la squadra viola, firmato anche da Tommaso Berti, gran protagonista con il Milan una settimana fa. Appuntamento alle 15 a Sesto e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.