Primavera, Fiorentina-Torino 0-0: i viola fanno valere la qualità, i granata difendono compatti e ripartono

28′- La Fiorentina prova a sfondare sulla destra con le incursioni di Kayode, ma i granata difendono bene e respingono gli attacchi

26′- Dembele entra duro su Presta dopo una giocata dell’attaccante viola. Fallo da cartellino giallo, non per l’arbitro

21′- Si accende la partita, con azioni offensiva da una parte e dall’altra. Le folate in avanti, però, non impensieriscono i portieri. Bella la chiusura della difesa granata su imbucata di Kayode

16′- Ci prova Dell’Aquila dal limite dell’area, ma il pallone viene deviato dalla difesa viola e finisce alto sulla traversa. Angolo senza sviluppi per il Toro

15′- Le due squadre si studiano, ritmi non alti. Primo quarto d’ora passato liscio

7′- Ci prova Krastev di testa all’indietro su cross di Amatucci. La palla finisce a lato

1′- Subito cartellino giallo! Ammonito Ruiz per un intervento su Amatucci

1′- Partiti al Torrini!

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Presta.



Tora in campo la Fiorentina Primavera, dopo l’amara sconfitta arrivata in finale di Coppa Italia contro la Roma. La squadra di Aquilani cerca punti importanti per continuare la sua corsa in piena zona playoff. Attualmente i viola sono al secondo posto con 51 pt, davanti proprio al Torino (a quota 49 pt) che sfiderà quest’oggi. Fischio d’inizio alle ore 16:00 al Torrini. Come sempre Fiorentinanews.com vi dà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.