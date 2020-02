Primavera, Fiorentina-Torino 1-0 Singo centra il palo, ospiti vicini al pareggio. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

E’ già con le spalle al muro la Fiorentina Primavera: quello di oggi contro il Torino è vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con la necessità estrema di fare risultato per evitare che il gap dalle prime formazioni salve, tra le quali c’è anche il Toro, superi i 4 punti attuali. A pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, la squadra di Bigica cerca dunque punti per la salvezza. Fischio d’inizio alle 11 al “Bozzi” e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; E. Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Beloko, Lovisa, Fiorini; Duncan, Spalluto, Koffi.

TORINO (3-5-2): Lewis, Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Singo, Garetto, Rotella, Adopo, Kouadio; Gonella, Klimavicius.

83′ Ammonizione per De Rigo, che mette giù in contropiede Edoardo Pierozzi.

81′ Altri cambi per il Torino: escono Klimavicius e Garetto, entrano Ibraimi e De Rigo.

77′ Ammonito Mukiele, che entra in netto ritardo su Simonti.

75′ Beloko si gira e calcia da fuori, pallone molto alto sopra la traversa.

72′ PALO DI SINGO! Punizione calciata molto bene da Gonella, stacco sul primo palo di Singo e palo pieno. La difesa viola riesce poi a spazzare via.

72′ Entra Mukiele ed esce Rotella per il Torino.

71′ Fallo ingenuo di Niccolò Pierozzi e ci sarà una punizione insidiosa per il Torino dalla destra, all’altezza dei 20 metri.

70′ Cambio per Bigica: dentro Niccolò Pierozzi, fuori Koffi.

68′ Klimavicius si gira bene saltando Pierozzi e prova il destro a giro, pallone fuori.

65′ Punizione invitante per il Torino di cui si incarica Sandri, che però calcia molto male e spara alle stelle.

62′ Doppio cambio per il Torino: escono Siniega e Adopo, entrano Cancellieri e Sandri.

59′ Scambiano Gonella e Kouadio sul versante mancino e quest’ultimo crossa al centro in modo molto pericoloso, bravissimo Brancolini che in uscita bassa intercetta la sfera, Dutu mette poi in angolo.

58′ Primo cambio in casa viola: out Lovisa e dentro Bianco.

56′ Punizione dai 25 metri di Duncan, pallone troppo basso deviato dalla barriera del Toro, la squadra ospite riesce poi ad allontanare la minaccia.

53′ Si ferma momentaneamente il gioco al Bozzi per un colpo subito da Singo, che nell’inserimento dell’azione precedente è andato a sbattere contro il palo della porta viola. Niente di grave per il difensore ivoriano, pronto a riprendere la propria posizione in campo.

52′ Spinge ancora sulla fascia sinistra il Torino, pallone insidioso di Gonella che viene però ancora bloccato in presa da Brancolini, molto preciso e puntuale nell’occasione.

48′ Ripartenza veemente del Torino, cross dalla sinistra di Celesia, esce imperioso Brancolini e blocca in presa alta.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce qui la prima frazione di gioco. Una Fiorentina ordinata e precisa a concesso tutto sommato poco al Torino riuscendo a pungere con Spalluto. 1-0 al Bozzi, nella ripresa serve continuare così per conquistare una vittoria che servirebbe a tutti i costi ai ragazzi di Bigica.

45′ 1 minuto di recupero.

45′ DUNCAN! Grande stacco del piccolo Duncan sul cross di Pierozzi dalla destra, colpo di reni maestoso di Lewis che evita il raddoppio viola.

40′ Il Toro prova a pungere in contropiede ma prima Rotella e poi Klimavicius vengono contrastati con la giusta ruvidità da Dutu e Dalle Mura, che sventano così il pericolo.

38′ Va in gol con un perfetto inserimento sulla bella imbucata di Beloko il terzino destro viola Pierozzi, che in tuffo di testa trafigge Lewis: il guardialinee alza però la bandierine e segnala l’offside del difensore fiorentino.

35′ GOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! SPALLUTO! Il centravanti pugliese festeggia i 19 anni con un perfetto tap-in a centroarea sul traversone basso di Beloko dalla sinistra. Secondo gol stagione dell’attaccante viola ed è 1-0 al Bozzi.

34′ KLIMAVICIUS! Girata del centravanti ospite che termina alta sul cross di Gonella dalla destra. A centroarea l’attaccante baltico impatta malamente spedendo alto sopra la traversa.

33′ Spinge a destra Pierozzi, che calibra un bel cross sul secondo palo. Singo chiude bene in corner anticipando Koffi.

30′ GARETTO! Torino vicinissimo al gol! Il centrocampista del Toro entra in area e conclude col mancino sull’uscita di Brancolini, pallone salvato sulla linea e messo in corner da un difensore viola.

30′ Ammonito Lovisa, che entra in netto ritardo su Kouadio.

28′ Sempre molto pericoloso sulla fascia sinistra Kouadio. L’ivoriano sta mettendo in difficoltà Pierozzi e Lovisa con le sue sortite offensive. Questa volta il cross tagliato dell’esterno granata viene allontanato da Dutu.

24′ Stavolta non c’è niente da fare, Dutu frana addosso a Kouadio e si prende il primo cartellino giallo della gara.

23′ Dutu trattiene nettamente Klimavicius in contropiede e l’arbitro lo grazia non ammonendolo. Ha rischiato moltissimo il giallo il capitano della Fiorentina.

20′ KOFFI! Il francoivoriano riesce a concludere sul primo palo col mancino, ma Lewis non si fa sorprendere e ribatte il tiro dell’ala gigliata.

19′ Singo ancora pericoloso, sul cross di Garetto il difensore africano conclude al volo chiamando Brancolini alla respinta.

15′ PIEROZZI! Gran destro in corsa del terzino ex Rifredi, che si coordina benissimo sul cross dell’altro esterno difensivo Simonti, pallone impattato alla perfezione di controbalzo e sfera che fa la barba alla traversa.

11′ Annullato il gol del vantaggio del Torino. Troppo facile lo scambio tra Kouadio e Garetto che consente a quest’ultimo di calciare in porta, ottima risposta di Brancolini e poi tap-in vincente di Singo, in posizione però di fuorigioco. Molti i dubbi sull’offside del difensore ospite.

8′ Singo si accentra e calcia a rete dai 16 metri, pallone potente ma fuori misura, sfera alta sopra la traversa della porta di Brancolini.

6′ Attacca il Torino, Gonella salta Simonti e crossa al centro per Klimavicius, girata in bello stile del lituano che Brancolini blocca in sicurezza. L’ex attaccante del Genoa ha segnato una doppietta al Bozzi col Grifone in questa stagione prima di trasferirsi sul versante granata.

5′ Si incarica della battuta Duncan, che crossa morbido sul secondo palo ma la difesa del Torino riesce a liberare in modo tempestivo.

4′ Pericolosa punizione guadagnata dalla Fiorentina, per il fallo di mano di Kouadio al limite dell’area di rigore, alla sinistra della porta di Lewis.

2′ Nella Fiorentina da segnalare il rientro di Duncan, assente da inizio dicembre 2019, e di Dalle Mura, convocato per le ultime due sfide di Serie A da mister Iachini.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

A breve il fischio d’inizio di Fiorentina-Torino. Le squadre stanno per entrare in campo.