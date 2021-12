Primavera, Fiorentina-Torino: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana ai calci di rigore contro l’Empoli, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo anche in campionato. Agostinelli e compagni arrivano da due pareggi a reti inviolate contro Genoa e Lecce, che sono valsi il sorpasso in classifica da parte di Napoli e Cagliari. La Viola si trova in quinta posizione a quota diciotto punti, a pari con quattro squadre, tra cui proprio il Torino. La prima posizione, occupata dalla Roma, è distante ben dodici punti.

Fischio d’inizio alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.