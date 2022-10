Primavera, Fiorentina-Verona: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo tre settimane di sosta, la Fiorentina Primavera torna in campo. Nella sfida valida per la sesta giornata del Campionato Primavera 1, i ragazzi di Aquilani, ancora imbattuti in stagione e terzi in classifica, affrontano l’Hellas Verona al “Torrini”. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, tenendovi aggiornati su tutte le emozioni del match. Fischio d’inizio alle ore 13.

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.