Primavera, Genoa-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Genoa-Fiorentina

Dopo la scorpacciata di gol in Coppa Italia e la quarta finale conquistata, la Fiorentina Primavera vuole ritrovare continuità anche in campionato per consolidare la zona play-off e tenere il passo di Cagliari e Inter, ieri vincitrici. Appuntamento in Liguria, sul campo del Genoa, con fischio d’inizio alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.