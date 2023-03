Primavera, Hellas Verona-Fiorentina 0-0: Amatucci spara da fuori, para Boseggia. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per aggiornare premere F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.

Hellas Verona-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti, Lucchesi, Amatucci, Di Stefano, Berti, Vitolo, Favasuli, Toci, Gentile, Kayode, Comuzzo.

A disposizione: Vannucchi, Dolfi, Biagetti, Romani, Capasso, Presta, Chiesa, Caprini, Vigiani, Nardi, Harder. All.: Alberto Aquilani

36′ Fa tutto bene Toci sull’assist di Berti controllando e girandosi alla grande tra due calciatori del Verona, la conclusione del capitano viola è però masticata e non può impensierire Boseggia

35′ Va in mezzo D’Agostino, sfera che giunge tra i piedi di Ebengue che rimette al centro, colpisce al volo Calabrese e Tognetti esce bene in presa bassa facendo proprio il pallone

34′ Fallo piuttosto ingenuo di Toci che concede una punizione invitante al Verona. Sfera affidata al destro di D’Agostino

29′ Berti calcia col mancino dal limite, pallone colpito male dall’ex Cesena che finisce fuori senza alcun grattacapo per Boseggia

28′ AMATUCCI! Conclusione estemporanea del regista viola da quasi 25 metri, tiro potente che Boseggia respinge con attenzione

27′ Dialogano Kayode e Gentile ed ancora una volta quest’ultimo va al cross non trovando però Toci sul primo palo

23′ D’Agostino prova a innescare Cazzadori con un lancio morbido, pallone di poco lungo ma c’era anche il fuorigioco dell’attaccante dell’Hellas Verona

21′ SCHIRONE! Schema perfetto del Verona da calcio d’angolo, Schirone è tutto solo sul secondo palo e ha spazio per prendere la mira, Favasuli mura il tiro a botta sicuro del calciatore veneto

21′ CAZZADORI! Tognetti esce benissimo sui piedi della punta del Verona, respingendo poi in angolo anche la successiva conclusione dell’attaccante gialloblu

20′ KAYODE! Gran tiro dell’esterno ex Gozzano che controlla e al volo spara con forza sul servizio di Amatucci, quindi Toci di testa non colpisce bene sulla ribattuta del portiere Boseggia, palla fuori

18′ Rischia grosso il Verona: Ebengue sottovaluta la gittata su fallo laterale di Kayode e stava per farsi fregare da Toci, l’albanese stava per ritagliarsi la mattonella giusta per tirare ma è bravo il portiere Boseggia ad uscire e anche grazie al ritorno di Ebengue impedisce la conclusione alla punta viola

17′ EBENGUE! Inserimento del difensore francese che arriva alla conclusione col sinistro, molto reattivo Tognetti abile a respingere il tiro ad incrociare del giocatore veronese. Non arriva per poco sulla ribattuta Cazzadori, difesa viola che allontana la minaccia

13′ PALO DI TOCI! Amatucci mura un rinvio veronese permettendo a Toci di avventarsi sul pallone, l’albanese anticipa Calabrese col mancino ma centra in pieno il palo della porta di Boseggia!

11′ Lo svizzero Patricio prova a trovare Bernardi con un pallone filtrante, troppo lungo il passaggio e Tognetti in uscita bassa può intervenire. Bernardi scivola colpendo in modo del tutto involontario il portiere gigliato ad una gamba, gioco che si ferma momentaneamente ma per fortuna Tognetti riesce a riprendere il proprio posto tra i pali senza problemi

7′ CAZZADORI! L’attaccante veneto stava per sorprendere Tognetti col mancino grazie ad un tiro cross insidioso sul primo palo su cui il portiere gigliato si era fatto trovare un po’ fuori posizione. Tognetti riesce però a intercettare la sfera e poi Comuzzo libera l’area di rigore viola

6′ Steso Favasuli e la Fiorentina ottiene un calcio di punizione all’altezza della metà campo. Aggressivo il Verona che cerca di impedire alla Fiorentina di tessere la propria trama fatta di tanti fraseggi

4′ Sulla fascia destra la Primavera viola ha due vere e proprie ali pronte a partecipare alla manovra offensiva. Kayode scambia con Gentile che va al cross senza trovare alcun compagno. Nonostante parta da centrale nella linea a 3, Gentile è un esterno di ruolo ed ha gamba e qualità per spingere con frequenza

3′ Fiorentina che inizia subito a controllare il gioco cercando un varco nella retroguardia veneta. Il Verona è a caccia di punti pesanti in chiave salvezza

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani è pronta a tornare in campo in campionato per sfidare l’Hellas Verona al Sinergy Stadium gialloblù. I viola sono chiamati a continuare la striscia di risultati utili dopo la vittoria contro Milan e Cagliari e il pareggio contro il Sassuolo per rimanere agganciati alle prime posizioni, con l’Hellas attardato e in zona playout.

Fischio d’inizio dell’arbitro alle ore 16:00 con Fiorentinanews.com che, come di consueto, vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul sito, con spazio alle voci dei protagonisti al termine della sfida.