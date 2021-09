La Fiorentina Primavera pareggia in casa dell’Inter sfiorando una grande rimonta. Distefano mattatore, Toci cambia la partita ma la difesa è troppo fragile

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Inter-Fiorentina 3-3 (3′ Abiuso, 25′ Distefano, 45′ Abiuso, Distefano 63′, Toci 65′, 84′ Fabbian)

FIORENTINA (1-4-3-3): Fogli; Rocchetti (62′ Gentile), Frison, Lucchesi (62′ Krastev), Kayode; Bianco, Corradini (C), Neri (62′ Toci); Egharevba, Agostinelli, Distefano (81′ Falconi). A disp.: Andonov, Gentile, Ghilardi, Petronelli, Falconi, Gori, David, Toci, Amatucci, Dainelli, Krastev, Barducci.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui! 3-3 a Sesto San Giovanni tra Inter e Fiorentina. Doppiette per Abiuso e Distefano, reti di Toci e Fabbian dalla panchina. Una buona prova della squadra di Aquilani che però non riesce a portare a casa i tre punti. La formazione viola rimonta da 2-1 a 2-3, ma poi finisce per farsi beffare e raggiungere dall’Inter. I viola sono adesso ad un punto dopo due partite difficili contro Juventus ed Inter.

90+4′ Peschetola trattiene per 30 metri Bianco finendo per stenderlo, niente giallo da parte di Bitoni: decisione discutibile, e anche parecchio.

90+3′ Ingenuità di Kayode, che dopo aver chiuso si concede un’eccessiva confidenza perdendo palla. Trattenuta, ammonizione e punizione pericolosissima a favore dell’Inter.

90+2′ Ammonito Bianco per fallo tattico.

90+1′ PALO DI AGOSTINELLI! Toci suggerisce per il fantasista viola che punta l’uomo, arma il destro e a giro calcia benissimo colpendo il palo! Fiorentina ad un soffio dal 3-4!

90′ 4 minuti di recupero.

89′ Ammonito Corradini per proteste.

88′ JURGENS! Punizione di Peschetola che calcia morbido, altra dormita viola e stacco di Hoti che favorisce Jurgens. Miracolo di Fogli, che vola come un gatto e para sul mancino di Jurgens.

88′ Ammonito Gentile che commette un’ingenuità e poi trattiene l’avversario.

85′ Ammonito Fabbian per fallo su Bianco.

84′ GOL DELL’INTER. Pareggio nerazzurro con Fabbian. Dormita difensiva della Fiorentina sugli sviluppi di una punizione di Peschetola. Deviazione di testa di Andersen, Fabbian controlla e spedisce in rete. 3-3.

81′ Cambio Fiorentina: Aquilani inserisce Falconi, esce Distefano, mattatore assoluto per la squadra viola.

80′ Giallo per Nunziatini, terzo giallo interista.

79′ Non si ferma la Fiorentina che continua a proporre gioco senza remore. Stavolta è in fuorigioco Agostinelli sull’invito di Bianco.

78′ Ennesima chiusura eccellente di Kayode che sembra inesauribile sulla corsia sinistra. Il 2004 ex Gozzano sta macinando chilometri ed interventi perfetti sulla propria fascia di competenza.

76′ Sostituzione per Chivu. L’Inter toglie Sangalli ed inserisce il danese Andersen.

74′ Ammonito Sangalli che trattiene Toci. Il ragazzo albanese ex Sudtirol ha cambiato letteralmente la partita dal proprio ingresso.

73′ BIANCO! Coast-to-coast strepitoso del centrocampista piemontese, dialogo perfetto con Toci che gli apparecchia la tavola con cura, ma al momento del tiro da pochi passi il numero 8 viola si fa rubare il pallone e non riesce ad andare al tiro.

71′ Si accentra e calcia a rete Distefano, tiro potente ma troppo centrale e può parare Botis.

70′ Problemi per Egharevba che abbandona momentaneamente il campo. Sembra però in grado di rientrare il calciatore viola, anche se un po’ dolorante.

69′ Cambio Inter, dentro Peschetola, esce Goffi.

68′ AGOSTINELLI! Ripartenza viola, Bianco allarga per Agostinelli che da posizione defilata cerca il secondo palo, Botis in due tempi para!

68′ Uno-due tremendo subito dall’Inter e Fiorentina che ora comanda e si proietta in contropiede.

65′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! TOCI! L’albanese batte Botis da centro area, dopo un gran tocco di Corradini col tacco, beffa Hoti e mette in rete sotto le game del portiere di casa! Sorpasso gigliato, 2-3!

63′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Fa doppietta Distefano, che lanciato da Bianco si allarga, resiste alla difesa interista e col mancino infila Botis all’angolino! 2-2!

62′ Triplo cambio Aquilani: dentro Gentile, Krastev e Toci, fuori Rocchetti, Neri e Lucchesi.

61′ ROCCHETTI! Egharevba dà un gran pallone a Distefano che a tu per tu con Botis si allarga sulla destra, serve Rocchetti che taglia verso il centro, controlla e tira col destro, respinge il portiere interista, poi Egharevba calcia col destro ma mette fuori. Fiorentina vicina al pari!

58′ Perde un brutto pallone Kayode, Goffi ne approfitta, salta il terzino viola e spara il mancino cercando il palo lungo, pallone sul fondo.

57′ Cross di Pelamatti, inesauribile a sinistra, deviazione tentata col tacco da Fabbian, pallone fuori alla destra di Fogli.

55′ Fase un po’ confusa ma molto intensa della partita. L’arbitro ferma il gioco dopo un fallo di Bianco, in precedenza duro l’intervento di Abiuso su Frison. Le due squadre non si stanno assolutamente risparmiando.

52′ Accelerazione bruciante di Agostinelli che sfida Hoti e lo salta secco, in spaccata il pugliese riesce a mettere al centro col mancino, Egharevba tenta di colpire a rete ma lo bracca alla grande Moretti che rende innocuo il tiro dell’ex Chievo. Botis para senza problemi.

50′ Molto consistente la spinta di Kayode a sinistra. Il terzino di origine ivoriana sfonda sulla corsia mancina ed ottiene ancora un angolo. La Fiorentina non riesce però a sfruttarlo a dovere, Inter che riparte.

48′ Bel lancio di Fabbian per lo scatto di Pelamatti, esce bene Fogli che si getta sui piedi del terzino di casa e recupera la sfera.

47′ Pericolosa l’Inter, con il tirocross di Goffi che Fogli smanaccia come può, allontana poi Lucchesi che spara via il pallone.

46′ Per l’Inter subito tre cambi: dentro Fabbian, fuori Owusu, dentro Hoti, fuori Silvestro. Esce anche Casadei, entra l’estone Jurgens.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce il primo tempo. Fiorentina beffata proprio allo scadere della prima frazione di gara, dopo aver pareggiato i conti e gestito benissimo la sfida. La doppietta di Abiuso permette all’Inter di condurre 2-1 a Sesto San Giovanni al termine dei primi 45 di gara. Nel mezzo il momentaneo pari di Distefano.

45′ GOL DELL’INTER. Abiuso stacca di testa bruciando Lucchesi e spedisce in porta il cross di Pelamatti. 2-1 Inter, dopo quasi 30 minuti di totale supremazia viola.

44′ Tentativo di contropiede dell’Inter dopo un’iniziativa di Rocchetti stoppata da Pelamatti. Eccellente però il ripiegamento di Bianco, che ferma Abiuso e recupera un pallone fondamentale.

41′ Ammonito Casadei, che entra duro su Rocchetti. Primo giallo della sfida.

39′ Continua a lavorare bene e proporre gioco la Fiorentina. Molto buono il fraseggio della squadra viola, che cerca di muovere l’Inter da destra a sinistra per favorire l’inserimento delle mezzali e degli esterni d’attacco. Inter che fatica adesso a reagire dopo un approccio molto buono.

36′ Lancio lungo di Moretti che prova a smarcare Abiuso davanti a Fogli, Frison controlla bene la situazione e di testa alleggerisce per il proprio portiere, mettendo fine all’azione interista.

33′ Gran recupero di un ottimo Corradini, lancio lungo per il fulmine Distefano, che punta Fontanarosa e Moretti, i due centrali nerazzurri riescono a chiuderlo una volta e poi anche una seconda, dopo che Neri lo aveva nuovamente servito in verticale con precisione. Da un quarto d’ora la Fiorentina ha decisamente alzato il livello di gioco e la continuità.

31′ Altra ottima manovra dei ragazzi di Aquilani, Bianco trova un bel corridoio centrale ma non se la sente di cercare la porta dai 20 metri, allargando per Agostinelli che sfida Moretti ma viene fermato dall’intervento pulito e puntuale del difensore lombardo.

29′ Stupendo cross dalla destra di Rocchetti ma Egharevba e l’accorrente Agostinelli non riescono ad intervenire. Palla che sfila, ed è rimessa laterale per l’Inter.

28′ KAYODE! Fiorentina adesso che fa la gara. Stupenda azione di Kayode che accelera a sinistra, salta due uomini e poi stringe al centro sparando forte col destro, palla fuori ma che azione dell’ex Gozzano!

25′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! DISTEFANO! Azione insistita di qualità, fraseggio e forza della Fiorentina. Agostinelli fa un numero e va al tiro, Botis ribatte, Bianco poi recupera, sfonda e chiama ancora all’intervento il portiere greco, sulla ribattuta però Distefano di testa insacca a porta vuota! 1-1, pareggio viola!

24′ EGHAREVBA! Battuta tesa a mezza altezza di Corradini, Egharevba devia col tacco ma la difesa interista riesce a salvare quasi sulla linea la conclusione dell’attaccante viola e dell’Italia Under 19.

23′ Intraprendente Rocchetti che si beve Pelamatti come un bicchier d’acqua e subisce fallo, ottima punizione guadagnata dal terzino classe 2003 nato a Siena e cresciuto nell’Empoli.

21′ Intervento dura da dietro di Neri, nervoso per un precedente fallo ai suoi danni non rilevato dall’arbitro Bitonti. Rischia il giallo la mezzala viola, ma riesce in quest’occasione a cavarsela con un richiamo.

19′ Splendido tocco sotto di Bianco che premia il taglio di Corradini, il cross del mancino umbro però non è preciso, e Pelamatti riesce a spazzare via. L’Inter riparte con Owusu ma Kayode fa valere il fisico e chiude la punta nerazzurra.

16′ Dopo due corner di fila ottenuti dalla Fiorentina, stavolta è l’Inter che con Abiuso ottiene un tiro dalla bandierina. Calcia bene Goffi, esce Fogli ed è ancora angolo Inter.

13′ Prosegue il buon momento viola. Azioni insistite prima di Corradini e poi Neri; il tiro del capitano viola viene respinto, la percussione del centrale di centrocampo pisano termina con un bel cross basso su cui non arrivano Agostinelli e Distefano.

11′ Si affaccia in avanti la Fiorentina. Egharevba apre bene per l’accorrente Rocchetti, ma il cross del terzino destro gigliato viene ribattuto da Pelamatti, che chiude tempestivamente.

9′ In grande affanno Kayode, che viene superato da Silvestro, riesce a rubargli la sfera ma ingenuamente se la fa soffiare e per fortuna l’esterno interista sbaglia la misura del suggerimento centrale. La difesa viola riesce quindi ad allontanare la minaccia.

7′ E’ necessario reagire subito per i ragazzi di Aquilani, Neri subisce fallo a metà campo cercando di far rifiatare la squadra, è dura uscire dalla propria metà campo per la formazione viola.

6′ OWUSU! Fiorentina completamente nel pallone. Contropiede nerazzurro con Owusu che si invola verso Fogli, cercando di superarlo in diagonale, il portiere viola si oppone col corpo ed i piedi. Inter vicinissima al raddoppio.

3′ GOL DELL’INTER. Abiuso di testa supera Fogli. Cross preciso dalla sinistra di Goffi e incornata dell’attaccante interista, abbandonato dai centrali gigliati. Subito sotto la Fiorentina. 1-0.

2′ Le due squadre hanno iniziato a buoni ritmi cercando di palleggiare. Il terreno di gioco tuttavia non sembra essere in eccellenti condizioni.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti all’inizio di Inter-Fiorentina. Sfida tra gli ex compagni ai tempi della Roma sulle panchine, Aquilani e Chivu.

Cerca i primi punti della stagione anche la Fiorentina Primavera dopo il k.o. della prima giornata con la Juventus: similmente a prima squadra e formazione femminile però, anche i ragazzi di Aquilani hanno un avvio di campionato molto tosto e tra meno di un’ora faranno visita all’Inter, tradizionalmente al vertice del torneo giovanile. Appuntamento alle 13 per la sfida che si disputerà allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.