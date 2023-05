Primavera, le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Juventus: Vitolo e Nardi affiancano Amatucci. Torna Distefano titolare

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, gara valida per l’ultima giornata del Campionato Primavera. Mister Alberto Aquilani schiera Tognetti in porta, visto che Martinelli non è ancora a disposizione nonostante l’eliminazione dall’Europeo con l’Italia Under 17. Linea di difesa a quattro con Biagetti, Comuzzo, Krastev e Favasuli. A centrocampo, insieme all’inamovibile Amatucci, preferiti Vitolo e Nardi rispetto a Harder e Berti. Davanti, Capasso e Distefano (rientrato titolare) sulle fasce con Sene punta.

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Biagetti, Comuzzo, Krastev, Favasuli; Nardi, Amatucci, Vitolo; Capasso, Sene, Distefano. All.: Alberto Aquilani.

Juventus (4-3-3): Scaglia; Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Nonge, Hasa, Maressa; Turco N., Mancini, Yildiz. All.: Paolo Montero.