Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Aquilani sceglie la coppia Distefano-Presta in attacco, a centrocampo…

Fiorentina e Torino hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di Primavera 1 che inizierà alle 16:00 tra Fiorentina e Torino. I viola scendono in campo con Tognetti in porta (Martinelli è squalificato).

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Presta.

TORINO (4-2-3-1): Passador; N’Guessan, Caccavo, Dell’Aquila, Antolini, Savva, Della Valle, Dembele, Ruiz, Njie, Ruszel.