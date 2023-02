Primavera, le FORMAZIONI UFFICIALI di Juventus-Fiorentina: Aquilani punta sui titolarissimi

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo a Torino nella partita di campionato contro la Juventus. Per questo match di fondamentale importanza Aquilani punta su tutti i titolarissimi, ad eccezione di Favasuli ancora squalificato. C’è quindi Martinelli in porta, davanti a lui una linea formata da Biagetti, Krastev e Lucchesi.

A centrocampo troviamo Vigiani e Kayode sulle corsie esterne, con Berti, Amatucci e Falconi al centro. Distefano e Toci guideranno l’attacco per quello che è un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Daffara; Valdesi, Domanico, Dellavalle, Rouhi; Mbangula, Ripani, Nonge, Hasa; Turco Yildiz. A disp.: Vinarcik, Fuscaldo, Citi, Moruzzi, Doratiotto, Crapisto, Turco, Anghelè, Mancini, Ngana. Allenatore: Paolo Montero

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Vigiani, Berti, Amatucci, Falconi, Kayode; Distefano, Toci. A disp.: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Sene, Baroncelli, Vitolo, Presta, Nardi, Comuzzo, Harder, Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani