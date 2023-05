Primavera, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina: Aquilani ancora con Presta-Sene davanti

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la penultima giornata di regular season di Primavera 1. Aquilani si affida ancora alla coppia Presta-Sene in attacco, con Distefano ancora out per infortunio. Poche soprese in mezzo al campo, con i viola alla ricerca dell’accesso diretto alla Final 4 scudetto.

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Gentile, Lucchesi, Comuzzo; Capasso, Berti, Harder, Amatucci, Kayode; Presta, Sene. A disposizione: Leonardelli, Biagetti, Distefano, Vitolo, Favasuli, Caprini, Vigiani, Padilla, Nardi. Allenatore: Aquilani.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Tantalocchi; Lotjonen, Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Savio; Segovia; Malagrida, Ivanovic. A disposizione: Gentile, Scardigno, Conti, Pozzato, Miettinen, Ntanda, Straccio, Leonardi, Tozaj, Peretti, Di Mario. Allenatore: Tufano.