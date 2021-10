Primavera, Milan-Fiorentina 0-0: Fine primo tempo. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Milan-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (1-4-3-3): Andonov; Gentile, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Distefano, Toci, Capasso.

A disp.: Fogli, Bertini, Larsen, Ghilardi, Petronelli, Falconi, Gori, David, Amatucci, Koffi, Rocchetti, Krastev.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Fine primo tempo. Sfida molto equilibrata al Vismara col Milan che non ci sta a perdere ancora dopo un inizio complicato di campionato. Fiorentina che non riesce ad incidere negli ultimi 25 metri di campo ed è stata salvata dal portiere Andonov in chiusura di frazione. 0-0 al 45′, tutto ancora apertissimo.

45′ CAPONE! Miracolo di Andonov sul tiro deviato per ben due volte del numero 10 di casa. Pallone alzato sopra la traversa dal portiere viola con un prodigioso riflesso che salva la Fiorentina.

42′ CAPONE! Recupero alto del Milan e gran tiro ad incrociare di controbalzo dell’alla rossonera, bravissimo Andonov che si tuffa alla propria destra compiendo un grande intervento.

42′ Fa buona guardia la difesa viola, ed infine è Andonov ad uscire in presa alta sul campanile alzato da Obaretin.

41′ Ancora un fallo subito dal velocissimo Traorè, stavolta da parte di Koayode. Milan che potrà sfruttare un buon piazzato sulla destra della trequarti viola.

39′ Zingarata di Bosisio che avanza palla al piede e sceglie di andare per la porta dai 25 metri, conclusione velleitaria del centrale rossonero e nessun problema per Andonov che osserva la palla uscire.

37′ Va col mancino Corradini, Toci stacca di testa ma la sfera termina sulla parte alta della rete della porta di Desplanches. Milan che può dormire così sonni tranquilli.

36′ Felpato nelle movenze ma sempre estremamente efficace Kayode che sterza su Polenghi e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti milanista.

32′ Duello ivoriano Kayode-Traorè a sinistra, il terzino viola ottiene un corner con astuzia.

30′ Fallo molto ingenuo di Gentile ai danni di Capone e calcio di punizione estremamente invitante per il Milan dal limite dell’area sul vertice sinistro.

24′ Bella trama viola col pallone che viaggia rapidamente da destra a sinistra. Agostinelli non va al tiro ma suggerisce per Kayode che crossa malamente col sinistro, palla irraggiungibile per gli attaccanti viola, difesa milanista che libera senza problemi.

22′ Buon recupero alto della Fiorentina grazie a Bianco ed Agostinelli prova la botta dal limite dell’area, copre bene Bright che riesce a contrastare il tiro del fantasista pugliese.

17′ Gran lancio di Robotti a trovare Capone sulla sinistra, stop sontuoso del 10 di casa e scarico per Kerkez, tiro del mancino ungherese e ribattuta di Frison.

14′ Punizione calciata da Capone ad uscire, sul secondo palo stacca Bosisio ma spedisce fuori senza creare alcun grattacapo ad Andonov.

13′ Primo giallo della gara: Obaretin fa partire Roback che scappa a Frison, trattenuta vistosa del centrale viola sulla punta svedese e ammonizione inevitabile.

12′ Corradini pennella per Capasso con una gran lancio di quaranta metri, l’ala mancina vede l’inserimento di Gentile ma l’uscita di Desplanches è molto tempestiva ed il Milan sventa la minaccia.

11′ La Fiorentina sta prendendo coraggio col passare dei minuti grazie anche ad un ottimo pressing sulla prima impostazione del Milan. Nell’occasione Capasso e Toci vanno vicini al recupero del pallone in una zona calda della metà campo rossonera, ma il Milan riesce a salvarsi grazie alla prontezza di Kerkez.

9′ Gentile sgasa a destra e Kerkez lo stende in ritardo siderale, l’arbitro Marini però inspiegabilmente non ammonisce il terzino ungherese del Milan.

8′ Risponde la Fiorentina che si proietta in avanti e Toci tenta di accentrarsi dalla sinistra e liberare il destro, ma il tiro dell’albanese è ribattuto da Bosisio e la retroguardia di casa allontana poi la minaccia.

7′ OBARETIN! Corner corto battuto da Capone a liberare Traorè che salta secco Distefano e suggerisce all’indietro col sinistro per Obaretin, conclusione del centrale lombardo e palla alta di poco.

7′ Calcia Capone che trova lo stacco di Bosisio, pallone deviato in corner dalla difesa viola.

6′ Accelera l’ivoriano Traorè dopo un bel duetto con Bright, Corradini lo ferma fallosamente e ci sarà un piazzato interessante per il Milan ai 25 metri.

3′ Milan in avanti: palla lunga a cercare Capone, ottima chiusura di Lucchesi che non permette alla punta di casa di impossessarsi del pallone.

2′ Al posto di Egharevba, convocato in prima squadra di Italiano, gioca oggi Capasso, alla prima da titolare in campionato. L’ex Paganese avrà una bella chance per mettersi in mostra.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Fiorentina. Al Vismara sta per iniziare la partita.

Questa mattina alle 10.45 la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Centro Sportivo Peppino Vismara per affrontare in trasferta i pari età del Milan. La squadra di Alberto Aquilani è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e vuole continuare la striscia positiva che l’ha portata all’attuale sesto posto in classifica (10 punti in 6 partite). Non bene invece i rossoneri, attualmente terzultimi con solo 5 punti guadagnati.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta scritta della partita, con a seguire le dichiarazioni dei protagonisti a fine gara.