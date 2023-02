Primavera, Milan-Fiorentina 1-2 Palo di Comuzzo, poi è Toci che sfiora il tris. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match premete il tasto F5 sul vostro pc o aggiornate la pagina sul vostro cellulare.

Milan-Fiorentina 1-2 (4′ Distefano, 11′ Cuenca, 36′ Berti)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Lucchesi; Kayode, Falconi, Amatucci, Berti, Favasuli; Toci, Distefano

A disp.; Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Gentile, Vitolo, Nardi, Harder, Presta, Sene, Capasso. All.: Alberto Aquilani

66′ AMATUCCI! Tenta di sorprendere Nava sul proprio palo l’8 gigliato, sfera che esce. Non calciata al meglio questa punizione dal regista viola, che ci ha abituato a battute decisamente più qualitative

65′ Contropiede viola, Berti salta un avversario e Bakoune lo mette giù. Solo ammonizione però per il terzino milanista, che probabilmente avrebbe meritato il rosso

64′ EL HILALI! Il 10 rossonero col destro impegna Martinelli in una parata a terra, calciando in diagonale da pochi metri. Conclusione insidiosa ma non potentissima

63′ TOCI! Non trova il terzo gol la Fiorentina, per poco. Numero di Favasuli che con un tunnel penetra in area, cross al centro, deviazione volante di Kayode che viene sporcata, Toci colpisce di testa ma non trova la porta

60′ Scontro tra Martinelli e Lucchesi. Il portiere viola esce in modo spericolato sui piedi di Traorè, ben contenuto da Comuzzo, scontrandosi in modo fortuito con Lucchesi. Niente di grave però, il classe 2006 può riprendere il proprio posto tra i pali senza problemi

59′ COMUZZO! Ancora vicinissimo al gol il difensore classe 2005, che si ritrova il pallone sulla testa senza riuscire ad indirizzarlo in porta. Cross di Distefano, deviazione di Lucchesi e poi la zuccata di Comuzzo, che però non trova i pali per poco

58′ Continua ad attaccare e ad essere propositiva la Fiorentina, che ottiene un calcio d’angolo dopo un’azione sull’asse Toci, Distefano e Kayode, fermato da Bozzolan in corner

55′ Decisione molto discutibile dell’arbitro che ferma una ripartenza gigliata dopo un ottimo anticipo di Kayode su Traorè. Fischia fallo il direttore di gara ma il difensore della Fiorentina non lo aveva commesso

53′ Intervento difensivo eccezionale di Biagetti che si immola sul tiro di El Hilali, innescato con grande qualità dal mancino di Cuenca. Intervento perfetto del centrale viola, esce poi Martinelli che fa sua la palla in presa bassa

51′ PALO DI COMUZZO! Bravo e lesto ad intervenire in spaccata il centrale viola sulla sponda di Lucchesi, pallone che colpisce in pieno il palo. Ad un passo dal tris la Fiorentina!

51′ Distefano cambia passa e sfugge con irrisoria facilità al nigeriano Victor Eletu, che lo stende da dietro prendendosi un inevitabile giallo

50′ Toci stavolta si mette in proprio, dopo un recupero di Amatucci salta Coubis e tenta il tiro dai 25 metri, conclusione fuori misura che termina lontana dalla porta rossonera

48′ Coubis ruvido su Toci, che viene spedito a terra dal difensore e capitano del Milan. Sempre prezioso il lavoro della punta albanese nel tenere palla e far rifiatare la squadra

46′ Stalmach va al tiro dopo una respinta della retroguardia viola in seguito ad un corner di El Hilali, pallone strozzato ed un po’ masticato che Martinelli para senza difficoltà

46′ EL HILALI! Deve uscire Martinelli che col pugno anticipa il 10 rossonero, innescato da un invito sbilenco ma efficace di Cuenca, che aveva sorpreso Comuzzo

46′ Subito un cambio, per il Milan. Entra Chaka Traorè, esce Alesi.

46′ Via al secondo tempo! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo al Vismara. Fiorentina avanti per 2-1 sul Milan, sfida ancora apertissima, con i secondi 45′ che saranno decisivi e tutti da seguire ai fini del risultato

45′ 1 minuto di recupero

44′ Con caparbietà Kayode riesce a fermare Stalmach usando fisico ed astuzia, guadagnando anche la rimessa del fondo nel rimpallo. Ottimo intervento difensivo dell’ex Gozzano che ha rimediato ad una situazione scomoda

42′ Toci commette fallo su Bozzolan, impatto piuttosto ruvido col difensore milanista ma per fortuna nessuno dei due giocatori ne esce troppo malconcio. Gioco che riprende senza problemi dopo qualche secondo di stop

41′ In ritardo il polacco Stalmach su Biagetti, rischia il giallo il centrocampista del Milan ma se la cava con un semplice richiamo

40′ Manovra di qualità della Fiorentina, Kayode arriva sul fondo e poi crossa sul secondo palo per il collega Favasuli, tentativo di sforbiciata volante, bello ma impreciso: pallone altissimo

38′ BERTI! Falconi è lesto e soffia palla a Coubis, Berti avanza e poi scaglia ancora in porta, stavolta cercando il primo palo. Fa buona guardia Nava che addomestica in due tempi il destro del giocatore della Fiorentina

36′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Gioiello di Berti! Raccoglie un pallone vagante ai 30 metri, quindi conduce e spara una botta pazzesca all’incrocio il giocatore arrivato dal Cesena. Palla in buca d’angolo, 1-2!

35′ Lucchesi anticipa bene il paraguaiano Cuenca e poi conquista calcio di punizione sulla spinta dell’attaccante sudamericano. Buono l’intervento del difensore mancino

33′ LUCCHESI! Favasuli innesca la sovrapposizione del centrale mancino che scaglia poi un tiro-cross verso la porta di Nava: respinta del portiere rossonero che si oppone con tempismo

32′ Devastante azione di Amatucci che a sinistra salta secco Bakoune con un tunnel, superando poi anche un altro avversario. Traversone basso del regista aretino e Simic che allontana impedendo l’impatto in area degli attaccanti viola

31′ Scodella con qualità Amatucci ma Comuzzo e Biagetti non riescono a colpire di testa ed indirizzare il pallone verso la porta di Nava. Difesa rossonera che poi allontana e Stalmach subisce fallo

30′ Toci lavora di qualità e astuzia su Coubis, guadagnando l’intervento falloso del capitano lombardo. Punizione affidata al destro di Amatucci, sul versante destro della trequarti rossonera

29′ Dopo un avvio a dir poco difficoltoso, ora il Milan di Abate è messo molto meglio in campo. La squadra rossonera pressa con i giusti tempi la Fiorentina e concede pochi spazi ai giovani viola

26′ Distefano riceve da Toci e spara col sinistro dal limite, conclusione potente ma sballata: sfera alta e lontana dalla porta rossonera. Forse un po’ frettoloso Distefano nella circostanza

24′ Impatto duro tra Distefano e Simic. Fallo del difensore serbo con l’attaccante viola che accusa un po’ il colpo, riuscendo poi a riprendere il gioco

22′ Bozzolan sfida Kayode in velocità a sinistra e guadagna un calcio d’angolo. Buona la prova dell’esterno mancino del Milan finora

20′ Va al tiro il nigeriano Victor Eletu, sinistro radente che finisce sul fondo. Ha un altro passo però il Milan dopo il gol del pareggio arrivato di fatto alla prima vera azione della gara da parte della squadra di Abate

18′ Rischia di subire un contropiede mortifero la Fiorentina, pasticciona dopo la battuta di un angolo da parte di Amatucci. Berti riesce ad intercettare l’assist di Cuenca per Alesi, quindi Martinelli abbranca senza problemi il tentativo di pallonetto dello stesso Cuenca

17′ Amatucci da fermo va in porta, Simic si rifugia in corner sulla traiettoria insidiosa del regista viola. Dalla bandierina ancora Amatucci e Cuenca mette di nuovo in corner di testa

15′ Punizione pericolosa di El Hilali che va in area di rigore dalla trequarti ma Martinelli esce bene ed allontana coi pugni. Il portiere gigliato subisce anche fallo nell’occasione e la Fiorentina può così ripartire

14′ Ammonizione per un componente della panchina del Milan, un membro dello staff medico dei rossoneri, che ha protestato dopo un fallo subito da un giocatore del Milan

13′ Tutto da rifare per la Fiorentina di Aquilani che avrebbe potuto raddoppiare ed invece ha subito il gol del pareggio del Milan. Ha tutto il tempo però la squadra gigliata per riportarsi in vantaggio

11′ GOL DEL MILAN. Cuenca di testa trafigge Martinelli sul cross perfetto di Bozzolan. La difesa viola si perde completamente il giocatore rossonero, in ritardo sia Lucchesi che Comuzzo. Pari milanista: 1-1

9′ Imprendibile Favasuli a sinistra, il jolly gigliato si divora Bakoune e mette al centro, deviazione goffa di Simic e palla alta sopra la traversa della porta difesa da Nava

8′ BIAGETTI! Angolo di Amatucci, stacca il difensore viola e palla che finisce fuori di pochissimo

7′ DISTEFANO! Schema da fermo, Amatucci indirizza alla perfezione sul secondo palo per la testa di Lucchesi che fa da sponda benissimo per Toci, Nava si supera e Distefano manca il pallone non riuscendo a segnare a porta vuota!

6′ Il gol ha dato linfa alla Fiorentina. Distefano sfugge in contropiede e subisce il fallo di Alesi. Il fantasista viola ha tardato un po’ nel servire Kayode a destra ma ha comunque ottenuto un buon piazzato ai 25 metri

4′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Spinge la Fiorentina e Kayode sulla destra ottiene un fallo laterale che recapita con la sua gittata prodigiosa in mezzo all’area: buca Coubis, Distefano schianta in rete da pochi passi l’assist del terzino. 0-1!

2′ Il pareggio tra Atalanta e Juventus fa sì che una vittoria quest’oggi permetterebbe alla squadra viola di agganciare i bianconeri. Occasione importante per la Fiorentina

1′ Partiti! FORZA VIOLA

Dopo la pesante e fondamentale vittoria sul Cagliari, la Fiorentina Primavera è di scena in casa del Milan per cercare di salire ancora in classifica. La situazione è caldissima in Primavera 1, con 7 squadre in appena 6 punti; la Fiorentina di Aquilani, a quota 35, dista soltanto 4 punti dalla vetta, occupata dal Lecce, ed è dietro a Roma e Torino di appena una lunghezza. Il Milan lotta però per salvarsi e venderà cara la pelle per ottenere più punti possibile.

Calcio d’inizio alle ore 16 al Centro Sportivo Vismara, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle voci dei protagonisti al termine della gara.