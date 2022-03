La Fiorentina Primavera rifila un gran poker al Pescara portandosi al secondo posto. Devastante Seck, gioiello di Corradini

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Pescara-Fiorentina 1-4 (9′ Toci, 38′ Distefano, 57′ Corradini, 79′ D.Mehic, 87′ Capasso)

FIORENTINA: (1-4-3-3-) Andonov; Gentile (49′ Kayode), Frison (71′ Koffi), Krastev (46′ Romani), Favasuli; Bianco, Corradini (C), Amatucci; Distefano, Toci (61′ Munteanu), Seck (61′ Capasso).

A disp.: Fogli, Bertini, Munteanu, Capasso, Romani, David, Neri, Koffi, Kayode. Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui! Non sbaglia la Fiorentina Primavera di mister Aquilani che batte il fanalino di coda Pescara a domicilio per 4-1. I viola sono secondi in classifica con pieno merito dopo un ottimo inizio di 2022 dopo i tanti problemi dovuti alle positività al Covid e non solo all’interno della rosa. Terza vittoria di fila e quota 40 punti toccata. La Fiorentina supera il Cagliari e l’Inter portandosi dietro alla Roma, capolista con 48

90′ 3 minuti di recupero

89′ Primo gol assoluto per Capasso con la maglia della Fiorentina. Finora ci era solo andato vicino il ragazzo campano, che finalmente può esultare per la prima gioia in maglia viola

87′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Capasso a campo aperto va via a tutta velocità segnando il poker col mancino. Grande accelerazione dell’ala ex Paganese che poi è fredda davanti al portiere. 1-4.

82′ Ha ripreso un po’ di vigore il Pescara che va al tiro da fuori con Dino Mehic, pallone bloccato da Andonov

79′ GOL DEL PESCARA. Pasticcio incredibile della Fiorentina che perde palla male in mezzo, poi sono a dir poco goffi gli interventi prima di Koffi e poi Romani, pallone che giunge a Dino Mehic che di testa riesce a battere Andonov per il gol della bandiera. 1-3.

75′ Bel recupero alto di Amatucci che innesca Bianco ma il tocco dell’8 viola per Munteanu è un po’ lungo e il romeno riesce solo ad ottenere un corner

71′ Altri cambi in arrivo: Koffi prende il posto di Frison per la Fiorentina, per il Pescara entrano Salvatore e Amore per Scipioni e Sayari

67′ BIANCO! Insistita azione della mezzala piemontese che entra in area da sinistra dopo aver rubato palla ma al momento del tiro sbatte su Servalli da pochi passi non riuscendo a siglare il poker

64′ Bel numero di Bianco a sinistro, sfera scodellata al centro col sinistro per il taglio di Capasso che però controlla molto male e permette alla difesa abruzzese di liberare

63′ Partita assolutamente in ghiaccio per la Fiorentina adesso, anche se fin dalle prime battute la sensazione del livello nettamente diverso delle due squadre era evidente. Ora i giovani viola possono gestire un risultato tranquillo e meritato

61′ Due cambi per Aquilani: dentro Capasso e Munteanu, out Seck e Toci

59′ Quinto gol in campionato per Corradini che riesce a rifarsi del penalty fallito nel primo tempo con un magistrale piazzato

57′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Stupendo calcio di punizione dai 25 metri di capitan Corradini che supera imparabilmente Servalli! 0-3

56′ Non molla il Pescara che prova in tutti i modi ad opporsi alla Fiorentina ma non riesce a trovare le giuste misure per mettere in difficoltà la difesa viola. In contropiede la squadra viola invece molto spesso trova spazi interessanti

54′ Contropiede invitante per la Fiorentina ma tutto si stoppa per il fuorigioco di Bianco

51′ Buono schema viola a liberare al cross Kayode, Seck a centro area si muove bene ma calcia malissimo, sfera che termina nello spazio

50′ Duro fallo dell’appena ammonito Dino Mehic su Amatucci. Secondo giallo che l’arbitro risparmia al calciatore bosniaco in modo molto benevolo

49′ Entra Kayode al posto dell’infortunato Gentile

49′ Netta trattenuta di Dino Mehic su Toci, giallo per il bosniaco

48′ Si fa male Gentile che deve uscire per un problema muscolare dopo uno scatto sulla destra. Sembra un problema al flessore per l’ex Benevento

46′ Cambio per Aquilani: dentro Romani e fuori Krastev. Per il Pescara escono Napoletano e Palmentieri ed entrano Colazzilli e Reale

46′ Via al secondo tempo. FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Fiorentina avanti di due reti grazie ai sigilli del solito Toci e Distefano. Gara sotto controllo per la compagine guidata da Aquilani, che ha più volte sfiorato anche il tris.

45′ 1 minuto di recupero

45′ TOCI! Cross bellissimo e arcuato dalla destra di Distefano, Toci al volo conclude e arriva ancora un bell’intervento di Servalli che evita il gol viola

44′ CORRADINI! Che bel sinistro del capitano viola dal limite dell’area, grande parata di Servalli che interviene evitando che il pallone muoia all’incrocio dei pali. Vicinissima al tris la Fiorentina

41′ Resta a terra Scipioni dopo un contrasto con Corradini a metà campo. Pestone fortuito del capitano viola, riesce però a riprendere il gioco il calciatore di casa

38′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! DISTEFANO! Raddoppio gigliato. Un’uscita completamente folle del portiere Servalli che nel tentativo di fermare Toci va a cozzare con Palmentieri permette ai viola di trovare la via del gol. Sfera recuperata da Bianco che serve Distefano, controllo e gol a porta sguarnita del numero 7! 0-2

35′ FRISON! Ad un passo dal raddoppio il 5 sul corner di Bianco, pallone colpito di testa che esce di pochissimo

32′ Ammonito Krastev che sbaglia il tempo dell’intervento e stende nettamente Sayari.

31′ Cambio per il Pescara : dentro Amer Mehic e fuori lo spagnolo Lazcano

30′ DISTEFANO! Incrocia col destro l’ala viola e la palla esce di poco. Gran galoppata di capitan Corradini che si è liberato con forza e tecnica di ben tre avversari prima di smarcare sulla destra Distefano

27′ Gentile serve Distefano che offre il pallone a Seck, l’africano si gira bene ma il suo tiro viene ben contrastato da Staver e finisce docile tra le braccia di Servalli

24′ Quando accelera Seck prende sempre il tempo al marcatore: stavolta il senegalese scarica all’indietro in modo molto intelligente di sinistro ma Distefano viene anticipato dalla difesa pescarese

20′ C’è un vento incredibile in Abruzzo che questa settimana sta imperversando. La gara ne sta ovviamente risentendo nonostante le ottime qualità dei ragazzi in campo.

18′ Corner che non sortisce effetti, Seck non colpisce bene di testa e mette direttamente fuori la sfera

17′ Distefano ottiene un corner dopo un’ottima manovra della Fiorentina. Seck cambia gioco per il numero 7 che tiene in campo il pallone con una bella giocata e poi guadagna un tiro dalla bandierina

15′ Fa girare la sfera la Fiorentina, da destra a sinistra. Stavolta è troppo lungo il lancio per Gentile che si era ben mosso a destra

12′ Nono gol per Toci in stagione, ad un passo dalla doppia cifra il 2003 ex Sudtirol, sempre più bomber della Primavera di Aquilani

11′ NAPOLETANO! Paratona di Andonov che evita il pari dei padroni di casa volando alla propria sinistra sul destro di collo esterno del calciatore di casa dai 16 metri

9′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corradini incrocia e colpisce il palo, bravissimo Seck che recupera la sfera e di testa serve al centro Toci, tiro e gol della punta albanese. Grande giocata di Seck, Toci in gol. 0-1!

8′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Grande azione personale di Bianco che viene toccato in area di rigore da Madonna

7′ Ancora un errore grave in fase di rifinitura da parte della Fiorentina: Corradini non riesce ad aprire per i liberissimi Seck e Favasuli a sinistra spedendo direttamente la sfera in fallo laterale. Palleggia bene la Fiorentina ma non riesce a trovare la giusta precisione nell’attacco alla porta avversaria

5′ Si apre un bel varco in contropiede per la Fiorentina dopo l’ottima sponda di Toci ma Amatucci sbaglia completamente la scelta servendo Distefano in evidente offside invece di Gentile che aveva un’autentica prateria davanti a sé

3′ Lancio lunghissimo di Krastev che riesce a pescare Toci, buono lo stop a seguire dell’albanese che supera il moldavo Staver col controllo ma l’uscita del portiere Servalli è puntuale e il portiere di casa conquista la sfera

2′ Sgasa Favasuli a sinistra e poi innesca Seck che con una finta salta netto l’avversario e poi crossa al centro, pallone ribattuto dalla difesa abruzzese. Fiorentina subito pronta a spingere

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Alle 15.00 la Fiorentina Primavera tornerà in campo a Pescara contro i pari età del club abruzzese. La squadra di Aquilani è attualmente al sesto posto (37 punti) dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e Hellas Verona. Il Pescara invece si trova attualmente all’ultimo posto con soli 8 punti guadagnati. Come al solito, Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito.