Primavera, Roma-Fiorentina 0-0 Primo tempo in corso: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Allo stadio Tre Fontane di Trigoria Roma andrà in scena la diciottesima giornata di Primavera 1 tra Fiorentina e Roma. I giallorossi stanno vivendo un momento estremamente negativo, infatti sono alla disperata ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali per il morale e per la classifica. I viola di mister Bigica arrivano dal buon pari di mercoledì in Coppa Italia con la Juventus e sono alla ricerca di punti per staccarsi dalle zone basse della classifica.

ROMA: Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio. All. De Rossi.

FIORENTINA: Chiorra; Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti; Beloko, Bianco, Lovisa; Koffi, Kukovec, Fruk. All. Bigica.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti all’inizio di Roma-Fiorentina. Bigica deve rinunciare ancora a Dalle Mura, convocato da Iachini complice la settimana ‘complicata’ di Caceres.