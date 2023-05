Primavera, Sampdoria-Fiorentina 0-0: Gran giocata di Capasso che però spedisce fuori il tiro. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Sampdoria-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Gentile, Lucchesi, Comuzzo; Capasso, Berti, Harder, Amatucci, Kayode; Presta, Sene.

A disposizione: Leonardelli, Biagetti, Distefano, Vitolo, Favasuli, Caprini, Vigiani, Padilla, Nardi. Allenatore: Alberto Aquilani.

42′ Il copione è ancora il solito, accelerazione sulla destra di Capasso quindi cross al centro, nessun giocatore gigliato però arriva all’appuntamento col pallone e la Sampdoria si salva

38′ Capasso punta Porcu e poi incrocia col destro, tiro debole che Tantalocchi riesce ad intercettare. Samp che poi mette in corner e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il destro da ottima posizione di Sene viene respinto in maniera provvidenziale da un calciatore di casa

37′ Azione avvolgente della Fiorentina con Harder che se ne va in percussione quindi apre per Capasso, tacco per la sovrapposizione di Gentile che crossa in mezzo senza trovare alcun compagno

35′ Lancio lungo verso Ivanovic che può presentarsi davanti a Tognetti ma sceglie il cross per l’accorrente Segovia che impatta male al volo trovando la respinta di Gentile

32′ Cross panoramico di Migliardi dalla sinistra e Kayode è costretto a rifugiarsi in corner per evitare rischi. Dalla bandierina traiettoria insidiosa dello stesso Migliardi che finisce sulla parte alta della porta difesa da Tognetti

29′ Sene vince il corpo a corpo molto fisico con Aquino ma poi il suo tiro dai 20 metri è una telefonata per il portiere ligure Tantalocchi, che blocca senza affanno

29′ Ammonizione per Malagrida che mette giù Capasso con un calcione senza senso dopo che il 7 viola stava ripartendo

27′ Altra iniziativa personale di Capasso che però non riesce ad essere incisivo, arriva Amatucci sulla corta respinta della difesa della Samp ma il suo tiro è respinto

22′ Contropiede Samp che si sviluppa sulla sinistra, Porcu innesca Malagrida che punta Gentile e prova poi il tiro a giro, pallone molto impreciso e nessun problema per Tognetti

20′ CAPASSO! Stop a seguire con dribbling semplicemente meraviglioso di Capasso, che si è ripreso, decisamente, vanificato purtroppo dalla pessima chiusura dell’azione. Lancio di Comuzzo a tagliare il campo verso l’ala viola che si libera così di Porcu ma poi spara sull’esterno della rete da posizione un po’ decentrata

19′ Ancora un fallo commesso su Sene dalla coppia centrale blucerchiata. Capasso intanto prova a rientrare in campo, da capire se riuscirà a proseguire o meno la partita

17′ Problemi per Capasso dopo uno scontro di gioco. Rimane a terra molto dolorante il mancino campano ed entra in campo così lo staff medico gigliato. Sembrerebbe trattarsi di un problema alla caviglia per l’ala viola

16′ Buon lavoro di Sene spalle alla porta, il senegalese si libera di Aquino ed il capitano di casa lo stende. Fiorentina che può così guadagnare campo

14′ MALAGRIDA! Destro di prima intenzione di contro balzo del centrocampista doriano dopo la sponda di testa di Ivanovic, pallone che termina sull’esterno della rete. Tognetti sembrava però avere il controllo della situazione

10′ Lucchesi si fa battere un po’ troppo facilmente da Ivanovic nell’uno contro uno, la punta serba però si fa ingolosire dalla prospettiva di una conclusione e incrocia debolmente col destro verso Tognetti, che para facilmente

9′ Corner guadagnato da Capasso di cui si incarica Amatucci, Presta stacca ma commettendo fallo secondo l’arbitro, azione interrotta e Sampdoria che può ripartire dal proprio estremo difensore

7′ Lucchesi galoppa palla al piede in uno dei suoi consueti strappi venendo nettamente trattenuto, l’arbitro non ravvisa il fallo. Recupera poi la Fiorentina e stavolta il venezuelano Segovia mette giù fallosamente Amatucci

6′ BERTI! Di poco impreciso il destro piazzato del calciatore in prestito dal Cesena, abile a muoversi tra le linee e ben imbeccato dal filtrante di Harder. Sfera che sorvola di poco l’incrocio dei pali della porta ligure

4′ CAPASSO! Ruba palla con un pregevole ed utile recupero difensivo l’esterno campano che poi accelera e si fa cinquanta metri palla al piede penetrando in area di rigore, quindi l’ex Paganese mette al centro col destro ma nè Presta nè Sene si fanno trovare pronti in area di rigore, sfera che passa davanti al portiere doriano Tantalocchi ma nessuno la intercetta

4′ Va in mezzo Amatucci ma fa buona guardia la difesa di casa che allontana la minaccia

3′ Sgasa Kayode, che inizia subito ad ampie falcate sulla sinistra. Savio lo mette giù e ci sarà un calcio di punizione interessante per il destro di Amatucci, ad una trentina di metri dalla porta della Sampdoria

1′ SAVIO! Brividi per Tognetti, l’esterno blucerchiato si presenta da ottima posizione davanti al portiere viola ed incrocia col destro, sfera fuori di poco. Errata la lettura dei centrali viola nell’occasione, sorpresi da un lungo lancio dalle retrovie

1′ Gara iniziata dopo il minuto di silenzio per le vittime dell’Emilia Romagna

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo questo pomeriggio in quel di Bogliasco (GE) per affrontare la Sampdoria nella penultima partita della regular season di Primavera 1. La squadra viola cerca l’accesso diretto alle Final 4 del campionato dopo aver raggiunto la matematica dei playoff e per farlo deve agguantare il secondo posto, attualmente distante tre lunghezze e occupato dal Torino.

I granata hanno una partita in più, dunque in caso di vittoria sarebbe secondo posto a parimerito tra i due club in attesa dell’ultima giornata di sabato. La testa adesso è sui blucerchiati, undicesimi in classifica. Calcio d’inizio alle ore 14:30, con Fiorentinanews.com che, come di consueto, vi offrirà la possibilità di seguire la diretta scritta della gara sul sito.